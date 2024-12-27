Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinleniyor. Haberler.com olarak gelişmeleri dakika dakika paylaşıyoruz.

"SALİM ARABA KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYOR"

Duruşmaya verilen 2 saatlik aranın ardından sanık kürsüsüne çıkan Nevzat Bahtiyar konuşuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ailemin güvenliği sağlanana kadar sustum. Salim, araba konusunda yalan söylüyor. Adam arabayı satamadı. Ben de Salim'e, "Paran varsa kendine al," dedim. O da gidip anlaşarak arabayı aldı. Kardeşi bilmesin diye arabayı benim üstüme yazdırdı.

Nevzat Bahtiyar: Sonra ev meselesi çıktı. Bana, "Kaça yapacaksın?" diye sordu. Akşam arayıp, "270 bin lira olur ama senin için 150 bin lira olur," dedim. O da, "Biri 140 bin lira, biri de başka bir fiyat verdi," dedi. "İşçilik, içme suyu gibi masraflar da onlara ait olacak," dedi. Şimdi kalkmış, "200 bin lira fiyat verdi," diyerek yalan söylüyor. Ben sana ne söylediysem onu anlat.

Nevzat Bahtiyar: Sen beni çağırdın, Narin'i teslim ettim. Ben bunu inkar etmiyorum. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım. Ancak etmiyorlar, her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem. Benim söyleyecek başka bir şeyim olmayabilir. Onlara bir şey söyleyecek ya da iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın.

Nevzat Bahtiyar'ın ardından avukatı Ali Eryılmaz esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Sayın Başkan, müvekkilimize yönelik "katil" değil, "sanık" olarak yaklaşılması gerekmektedir. Lütfen diğer sanık avukatları buna saygı göstersin. Toplum, gazeteciler ve mahkeme heyeti Narin için adalet mücadelesi veriyor. Ancak bazıları, kendi kabahatlerini örtmek için başkalarını suçluyor. Evet, toplumun ve gazetecilerin susmalarını istiyorlarsa, çıkıp o çocuğun katilini açıklayacaklar. Bunlardan biri çıkıp, erkekse erkek gibi çıkacak ve itiraf edecek. Jandarma tarafından tutulan bir tutanakta Yüksel Güran şöyle demiş: 'Evde erkek çocuklar olduğu için bir yere gideceksem, Narin'i Maşallah'a bırakıyorum.'

"BEN ANNEYİM, BANA PARMAK SALLAMASIN"

Avukat Eryılmaz: Bakın, başka bir dava daha var: Van'daki Rojin davası. Rojin'in babası çalmadık kapı bırakmadı. Avukat bile bu dava sırasında ağladı. Baba, gidecek yeri olmadığı için sahilde yattı. (Bu sırada avukat gözyaşlarını tutamadı.) O yüzden, Narin sadece Güran ailesinin kızı değil, artık hiç değil. 85 milyonun kızıdır. Güran ailesinden hala kimse cesaret edip Narin için bir şey yapmıyor. Burada şov yapıyorlar. Belki dışarıda veya köyde drama dersi almışlardır. Ancak bu durumu düzeltmek için herhangi bir adım atmıyorlar. Para çok onlarda, daha çok 400 dönüm tarla satarsınız. Yargıtay'dan bu dosya geri geldiğinde bu tarlalar da ellerinden çıkabilir…

Bu sırada Salim Güran ve Yüksel Güran cevap vermek istedi. Yüksel Güran, "Ben anneyim, bana parmak sallamasın" dedi. Avukat Ali Eryılmaz ise "Savunma yapıyorum susun" diyerek karşılık verdi.

"BURADA ENES'İ KURTARMA OPERASYONU VAR"

Avukat Eryılmaz: Sayın Başkan, burada adeta Er Ryan'ı Kurtarmak filmindeki gibi bir "Enes'i kurtarma" operasyonu görüyoruz. Aile bu amaç doğrultusunda hareket ediyor. Ancak kimse Narin'i düşünmüyor. Bir sürü insan var. Peki, bir sürü insan varken neden Nevzat? Neden Salim? Ben de savunmalardan bazı örnekler vereceğim. O gün düğün olduğu için köyden herkes gitmiş. Sözde köyde kimse kalmamış. Eğer köyde kimse kalmadıysa, Salim'in en yakın, en iyi arkadaşı kim? Salim'in dostu, Nevzat. Aralarından su sızmıyor. Beraber oturup içki içiyorlar. Dahası, olaydan 9 dakika önce telefonla konuşuyorlar.

Avukat Eryılmaz: Salim'in o an neyi fark etti. 'Nevzat evindeydi ve ben onu kontrol edebilirim. Ben ne dersem yapar' diyor. Salim'in abisi nerde yok, kardeşleri yok, çocukları yok. Nevzat'tan daha iyi bir 'kukla' bulabilirler mi? Evet, Nevzat ifadelerini değiştirdi. Ancak bu ifadelerin içerisinde sabit olan birkaç unsur var. Nevzat her zaman, 'Cesedi Salim verdi' dedi. Her zaman, 'Salim bana, 'Şundan dolayı öldürdüm' dedi' diye belirtti. Yani, öldüren kişinin sebebini ve cesedi kimden aldığını açıkça ifade etti.

"NEVZAT YATAĞIN ALTINDA DEĞİL"

Avukat Eryılmaz: Nevzat'ın ifadelerinin farklılık göstermesi, davanın esasına ilişkin önemli bir değişiklik yaratmıyor. Çünkü davanın kilit noktasını yine Nevzat'ın bu ifadeleri oluşturuyor. Sayın Savcı da zaten Nevzat'ın ifadelerine dikkat çekmiştir. Ancak görüyoruz ki, bazı kişiler bu ifadeler üzerinde yeterince durmamış. Bazı unsurlar, Nevzat'ın ifadeleri kadar çelişkili olsa bile bu mahkemede dikkate alınmaya değer niteliktedir. Diğer sanıkların ifadelerine baktığınızda da onların defalarca ifade değiştirdiğini görüyorsunuz. Ama hangi ifadeyi esas aldılar? Zaten bu ifadelerin çoğu gerçekleri yansıtmıyor. Sonuç olarak, Nevzat'ın ifadeleri, mahkemenin aydınlatılmasında en önemli delillerden biri olmalıdır.

Avukat Eryılmaz: Sayın Başkan, baz raporunu kabul etmiyorum. HTS raporu delil olarak kabul edilebilir. Hatta çok güzel hazırlanmış. Ancak baz raporunu kesinlikle kabul etmiyorum. Hediye ile ilgili çok güzel şeyler anlatacaktım. Hatta bu suçların iştirakçılık boyutuna gelecektim. Yani sadece 4 kişi değiller, aslında 5 kişiler diyecektim. Ancak Sayın Nahit Hocam dün çok güzel anlattı. Bu yüzden Hediye ile ilgili artık savunma yapmayacağım. Şimdi jandarmanın Nevzat'ın tespit edilmesine gelelim. Kameraya takılan kırmızı aracın sahibini araştırıyorlar. Araştırmalar sonucunda, aracın sahibi Nevzat'ın oğlu çıkıyor. Bunun üzerine jandarma, oğlunu almak için eve gidiyor. Ancak eve vardıklarında gelişen olay şu şekilde oluyor: Nevzat Bahtiyar, 'Aradığınız kişi oğlum değil, benim' diyor. 'Kendisi yatağın altında, yorganın üstünde, falan değil. Kendisi kapıya çıktı, o aradığınız kişi benim' diye ekliyor. Bu ifadelerle birlikte, olayın çözülmesi adına Nevzat'ın beyanlarına daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Avukat Eryılmaz: Narin'in ölüm saati 15.16'dır. 15.16'da Narin bu dünyaya gözlerini yumdu. Nevzat Bahtiyar'ın cinayete iştirak ettiğine ilişkin somut bir delil yoktur. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın ardından bir diğer avukatı Adnan Ataş da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapıyor.

Avukat Adnan Ataş: Sayın Başkan, bu dosyada Enes'ten bahsediyorsak, bunu bir tutanağa dayandırmıyoruz. Ancak diğer sanık avukatları, Nevzat Bahtiyar'a pedofili iftirası attılar. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Olay yeriyle ilgili olarak, bizim müvekkilimizin tek bir beyanı dahi yoktur. Müvekkilim, ailesinin güvenliğini hissettiği anda tüm beyanlarını aynı şekilde vermiştir. Narin Güran'ın odada yerde olduğunu ve ağzına köpük geldiğini söylemiştir. Ancak olay yerini hiçbir zaman tarif etmemiştir.

Avukat Ataş: Salim Güran da, Enes Güran da Narin kaybolduğunda Arif Güran'ı aramıyorlar. Evet, Nevzat'ın ifade değiştirmesinden bahsedildi. Ama ifade değiştirmesi bu kadar önemli bir durumsa, Güran ailesinin de tamamı ifade değiştirdi. Bu durumda, tüm bu plan yalnızca Nevzat'ı korumak için mi yapıldı? Bir başka hususa daha değinmek istiyorum. Nevzat için "soğukkanlı" ifadeleri kullanılıyor. Ancak o ailesini düşünüyordu. Bu yüzden ailesinin buraya gelmesini bile uygun görmedik. Çünkü duruşma salonunda bile Güran ailesinden müvekkilime baskı yapılmaktadır. Sanıklar sürekli hakaret etmektedir. Nevzat kendini yalnız ve çaresiz hissetmiştir. Bu baskılar nedeniyle içine kapanmıştır. Müvekkilimin durumunun bu çerçevede değerlendirilmesini talep ediyoruz.

"ENES'İN YÜZÜNDEKİ MORLUK BOĞUŞMAYI İŞARET EDİYOR"

Avukat Ataş: Sayın Başkan, şimdi çingene kırmızı araç meselesine gelelim. O ses kaydında, arka tarafta yapılan bir görüşmeden bahsediliyor. Görüşmede, çevreden edinilen bilgiler jandarmaya aktarılıyor. Ancak burada şunu belirtmek gerekir: Saat 22.30'a ait bu ses kaydı, jandarmanın ilk arandığı zaman dilimine ait değildir. Jandarma ilk olarak saat 20.18'de aranmıştır. Bu aramada, Salim Gürhan jandarmayı aramış ve doğrudan "iki çingene ve bir kırmızı araç"tan bahsetmiştir. Yani bu bilgi, ilk andan itibaren jandarmaya sunulmuştur.

Avukat Ataş: Jandarmanın Yönlendirilmesi konusuna gelecek olacak. Bu noktada Arif Güran, kendi ailesinin jandarmayı yönlendirdiğini ifade etmektedir. Bu, yalnızca jandarmanın dikkatini çeken bir husus değil, aynı zamanda Arif Güran'ın da dikkatini çeken bir meseledir. Peki, tüm bu deliller, tüm bu çelişkiler ve yönlendirmeler Nevzat için mi yapılıyor? Ayrıca Enes'in yüzündeki morlukların "mısır koçanı" ile oluşması mümkün değildir. Bu durum, açıkça bir boğuşmayı işaret ediyor. Narin'in de bir boğuşma sırasında öldüğü düşünülmektedir. Olayın geçtiği yer ise yokuşun üst kısmında bulunmaktadır. Sayın Başkan, tüm bu detaylar birlikte değerlendirildiğinde, olayın gerçek yüzünün aydınlatılması adına daha dikkatli ve titiz bir inceleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

MAHKEME BAŞKANI: SON CÜMLEYİ BİZ KURACAĞIZ

Avukat Ataş: Sayın Başkan, her ne olduysa ahırda ve Arif Güran'ın evinde oldu. Narin, katilini adeta avucunda sakladı ve bize göstermek için ipuçları bıraktı. O yüzden farklı saç boyutları bulundu. Bu saçların tamamı Narin'e ait olamaz; kısa ve uzun saç örnekleri var. Halı meselesine gelince, Sayın Nahit Eren dün bu konuyu çok güzel açıkladı. Evde hiç mi DNA bulunmaz? Bu, olayın çözümü açısından ciddi bir eksikliktir. Salim'in, "salatalık" dese, Nevzat Bahtiyar'ın eline tuz alıp koşacağı söyleniyor. Yani Salim ile Nevzat arasındaki arkadaşlık ve ilişki bu kadar yakındır. Ancak olay günü, ne yazık ki Salim, Nevzat'ı bu işin içine dahil etmiştir.

(Avukat Adnan Ataş son cümlelerim diyerek sözünü bitirmeye çalışırken)

Mahkeme Başkanı: 'Son cümleyi biz kuracağız' diyerek esprili bir yanıt verdi.

Ayrıntılar geliyor...