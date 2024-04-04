Samsun'da Okuldan Düşen Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti

Samsun'da öğrenim gördüğü okulun 3. kattaki penceresinden düşen 13 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bulunan Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul 7. sınıf öğrencisi Şevval Sürer (13), okulun 3. katının penceresinden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçen yıl hafız olduğu öğrenilen Şevval Sürer'in ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Sürer'in cenazesi, Canik Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yanı sıra Sürer ailesi, yakınları ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. - SAMSUN