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Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti

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Samsun'da meydana gelen heyelan sonrası dağdan gelen toprak ve kopan kayalar akaryakıt istasyonunda içinde çocukların olduğu aracın üzerine düştü. Faciada anne yaralı olarak kurtarılırken; baba ve iki çocuk göçük altında kaldı. Yapılan çalışmaların ardından göçükten çıkarılan baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan kayalar bir aracın üzerine düştü. Göçük altında kalan baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan toprak ve dev kaya parçaları yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

3 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

4 kişilik ailenin aracının üzerine kaya parçaları ve toprak düşerken; anne yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan baba ve iki çocuğun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

BABA VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ekiplerin çalışmaları sonrası bir açıklama yaptı. Tavlı yapılan çalışmaların ardından toprak altından çıkarılan baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Tavlı, "Annemizi hastaneye sevk ettik, durumu iyi. Baba ve iki yavrumuz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelan faciasının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir" diyen Yerlikaya, "Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

FELAKET BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan felaket bölgesinden gelen görüntüler facianın büyüklüğünü de ortaya koydu:

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

Samsun'da heyelan faciası! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, mahsur kalanlar var!

Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

Ülkeye bak deprem yıkılma siyasi kavga ekonomik sorun toplumsal sorunlar vs vs ALLAH sonumuzu hayır ettin

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Haber YorumlarıDogrular:

Tam bir ahanak ben orayı biliyorum sahil kesim de devlet yolu üstü kenarda dev kayanin dibine benzinlik kurmuslar ya arkadaş beyin olacak beyin!

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Haber Yorumlarıorhan duz:

İHH EKİBİ işleri güçleri show kamera görünce sırtını dönüp reklam yapıyorlar sırf ihh yazısı görünsün diye canlı yayın izledik itfaiye çalıştı Allah rahmet eylesin u,günüz

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