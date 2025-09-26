Samsun'da Aile İçi Cinayet: Alkollü Sürücü Eşini Bardakla Öldürdü

Samsun'un Asarcık ilçesinde jandarma yol kontrolünde durdurulan bir sürücünün üzerinden aile içi dehşet çıktı. Alkollü araç kullanırken yakalanan Yücel Günegül (48), üzerindeki kan lekeleri fark edilince eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarmanın dikkati cinayeti ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Asarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan Yücel Günegül'ün (48) alkollü olduğu belirlendi. İşlem yapılırken şüphelinin üzerindeki kan lekeleri ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine sorguya alınan şahıs, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eşini balkonda bardakla öldürdü

Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak No: 4'te bulunan evlerinde işlendiği belirlendi. Yücel Günegül'ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül'ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darp ederek öldürdüğü tespit edildi. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.

Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmış

Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verilen Günegül'ün, o dönemde eşinin kadın sığınma evine yerleşmesine neden olduğu öğrenildi. Ancak Fatma Günegül, kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp yeniden evine döndü.

Kızını da bıçaklamış, tutuklanıp tahliye edilmiş

Aile içi şiddetin geçmişi ise daha da vahim çıktı. 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden Yücel Günegül, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan baba, kızını yaraladı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül, 9 Temmuz'da tahliye edilerek cezaevinden çıktı.

Fatma Günegül'ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı koca Yücel Günegül gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.