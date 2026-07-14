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Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu kerpiç evin çatısı çöktü, 11 kişi öldü

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç bir evin çatısı çöktü; en az 11 kişi hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle yollar kapandı, evler hasar gördü. Hükümet, turistlere kuzey bölgelere seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan muson yağmurları sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymaları, bazı bölgelerde can ve mal kayıplarına yol açtı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kerpiç evin çatısının çökmesinin ardından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, Gilgit-Baltistan bölgesinde de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları sonucu bazı kara yolları ulaşıma kapanırken çok sayıda evde hasar meydana geldi.

Hükümet, heyelan ve sel tehlikesi nedeniyle turistlere ülkenin kuzey kesimlerine seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yaptı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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