Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu kerpiç evin çatısı çöktü, 11 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan muson yağmurları sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymaları, bazı bölgelerde can ve mal kayıplarına yol açtı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kerpiç evin çatısının çökmesinin ardından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, Gilgit-Baltistan bölgesinde de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları sonucu bazı kara yolları ulaşıma kapanırken çok sayıda evde hasar meydana geldi.

Hükümet, heyelan ve sel tehlikesi nedeniyle turistlere ülkenin kuzey kesimlerine seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yaptı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.