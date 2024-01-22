Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar
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Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar
İSTANBUL - Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa