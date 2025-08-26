Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Ünlü isimlerin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan dalga büyüdü. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu iddia etti. Akkaya, sosyal medya hesabından Ayaydın'ın mesajlarını paylaştı.

TERZİOĞLU'NDAN AKKAYA'YA DESTEK MESAJI

Akkaya'ya bir destek de ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan geldi. Ayaydın'ın yeni dizisi "Ben Leman"daki partneri Terzioğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."

AYAYDIN'I TAKİPTEN ÇIKTI

Terzioğlu'nun tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Bu açıklamanın ardından Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın'ı takipten de çıktı.

AYAYDIN: BEN KENDİMİ YAKIYORUM

Öte yandan iddiaların ardından günlerdir sessiz kalan Tayanç Ayaydın sonunda açıklama yaptı. Ayaydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Doğa Lara Akkaya

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

Tayanç Ayaydın

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."