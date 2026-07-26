Haberler

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap Haber Videosunu İzle
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de Nihat Özdemir’in yeniden Futbol A.Ş. yönetimine gireceği yönündeki iddialara yanıt geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Nihat Özdemir, sarı-lacivertli kulübe geri dönüş gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

  • Nihat Özdemir, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de resmi bir görev alma planının bulunmadığını açıkladı.
  • Özdemir, stadyum projesi dahil kulübe resmi unvan olmadan maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğini belirtti.
  • Özdemir'in oğlu, mevcut Fenerbahçe yönetim kurulunda görev yapıyor.

Fenerbahçe'de Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kulübün eski yöneticilerinden ve eski TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yeniden Futbol A.Ş. yönetimine gireceği ve stadyum projesinin finansmanı ile yapımını üstleneceği iddia edilmişti.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Çıkan iddialara cevap veren Nihat Özdemir, Futbol A.Ş.'de resmi bir görev alma planının bulunmadığını belirtti. Özdemir'in iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Böyle bir planın içinde olmam. Oğlum zaten yönetim kurulunda. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için illa Futbol A.Ş.'de olmama gerek yok." ifadelerini kullandığı belirtildi. 

''MADDİ VE MANEVİ DESTEĞE HAZIRIM''

Özdemir'in stadın büyütülmesi çalışmalarını Nihat Özbağı'nın yürüttüğünü, kulübün ihtiyaç duyduğu her noktada resmi bir unvana gerek kalmaksızın maddi ve manevi olarak Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladığı belirtildi. Ayrıca Özdemir'in oğlunun mevcut yönetimde görevi olduğunu ve kendisine başarılar dilediğini ifade ettiği aktarıldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

Otoyolun ortasında akılalmaz anlar! Bir de paylaştılar
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Ukrayna'ya açık tehdit: Cevapsız kalmayacak

Tahran-Kiev hattında ipler koptu: Zelenski'yi açık açık tehdit etti

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren sözler

Galatasaraylıları endişelendirdi!
Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler

Galatasaray'ın eski yıldızından sarı-kırmızılı takım için olay sözler
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor