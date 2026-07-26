Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap

Fenerbahçe'de Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kulübün eski yöneticilerinden ve eski TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yeniden Futbol A.Ş. yönetimine gireceği ve stadyum projesinin finansmanı ile yapımını üstleneceği iddia edilmişti.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Çıkan iddialara cevap veren Nihat Özdemir, Futbol A.Ş.'de resmi bir görev alma planının bulunmadığını belirtti. Özdemir'in iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Böyle bir planın içinde olmam. Oğlum zaten yönetim kurulunda. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için illa Futbol A.Ş.'de olmama gerek yok." ifadelerini kullandığı belirtildi.

''MADDİ VE MANEVİ DESTEĞE HAZIRIM''

Özdemir'in stadın büyütülmesi çalışmalarını Nihat Özbağı'nın yürüttüğünü, kulübün ihtiyaç duyduğu her noktada resmi bir unvana gerek kalmaksızın maddi ve manevi olarak Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladığı belirtildi. Ayrıca Özdemir'in oğlunun mevcut yönetimde görevi olduğunu ve kendisine başarılar dilediğini ifade ettiği aktarıldı.