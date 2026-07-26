Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf

Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, yeni sezon hazırlıkları, takım hedefleri ve kişisel duygularını paylaştı.

FORMU VE HAZIRLIK SÜRECİ

Yeni sezona dair konuşan Torreira, ''İyiyim, keyfim yerinde. Sezonun en zor dönemi şu an; çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Evde de antrenman yapmaya alışkın biri olarak buradaki seviye daha yüksek olsa da kendimi iyi hissediyorum.'' dedi.

''DAHA DA İSTEKLİYİM''

Geride kalan sezonlara göre daha istekli olduğunu belirten Uruguaylı oyuncu, ''4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istek ve motivasyonla devam etmek istiyoruz. Bu kulüp bizi zaten buna yönlendiriyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Bu benim için çok önemli dört yıldı. Bu sezon daha da istekliyim diyebilirim.'' ifadelerini kullandı.

''AİLEVİ PROBLEMLER YAŞADIM''

Ailevi problemlerine değinen başarılı oyuncu, ''Geçen sezonun sonunda özellikle ailevi bazı problemler yaşadım. Oldukça zorlandığım bir süreçti. Ancak bu sezon hem ben hem de takım arkadaşlarım en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor ama her zamanki gibi elimizden gelenin fazlasını vereceğiz.'' şeklinde konuştu.

''BU ZORLUKLARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR''

Sözlerine devam eden Torreira, ''Bu sene çok zor geçecek, rakiplerimiz de çok iyi hazırlanıyor. Benim işim ilk günden burada olmak. Kulüpte vakit geçirmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyoruz. Sezon sonunda mutlu olabilmek için bu zorlukları çekmemiz gerekiyor.'' değerlendirmesini yaptı.

''AŞK ÇOK BÜYÜK''

Galatasaray'a olan sevgisinden bahseden Torreira, '' Galatasaray formasını giymek büyük bir şans. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum. Galatasaray’a karşı hissettiğim aşk çok büyük. İki yıl daha kontratım var. Umarım önümüzdeki yıllarda da birçok şampiyonluk kazanırız.'' dedi.

''TAHMİN ETMİYORDUM''

Galatasaray'ın hayatındaki yerinin bu kadar anlamlı olacağını tahmin etmeyen Lucas Torreira, ''Galatasaray’a geldiğimde bu kadar inanılmaz dört yıl geçireceğimi tahmin etmiyordum. Herkese Türkiye’ye gelip burayı tanımasını tavsiye ediyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin her köşesi harika yerlerle dolu. Galatasaray taraftarını değil, buradaki tüm insanları çok seviyorum.'' sözlerini sarf etti.

''KENDİMİ YALNIZ HİSSETTİM''

Takımda yaşanan ayrılıklar sonrası kendisini yalnız hissettiğini belirten deneyimli isim, ''Bir gün hepimiz gideceğiz ama Galatasaray devam edecek. Mertens ve Icardi gibi yakın olduğum, beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarımın ayrılmasıyla biraz yalnız hissettim tabii. Onlarla hep beraberdik. Ben onların anılarını devam ettireceğim. Beşinci sezonumda da aynı istekle mücadele edeceğim.'' dedi.

''TÜKENMİŞ VE YORGUN HİSSEDİYORUM''

Torreira, tatilin kendisine iyi geldiğini aktararak, ''Geçen sezonun sonunda biraz tükenmiş ve yorgun hissediyordum. Ancak tatil bana bu kulübü ne kadar sevdiğimi hatırlattı. Aynı mücadeleyle geri döndüm.'' açıklamasını yaptı.

''GÜZEL VE ENTERESAN BİR GELENEK''

Torreira, genç oyuncuların saçlarını kesme geleneğini de değerlendirerek, ''Güzel ve enteresan bir gelenek. Uruguay’da da var. Ben şanslıyım, bana denk gelmedi. Güzel bir ortam yaratıyor, çocuklar da keyif alıyor. Onlar da bizden gördüklerini yapmaya çalışıyor.'' yorumunu yaptı.

''TORREIRA TAMAMEN ODAKLANMIŞ DURUMDA!''

Son olarak taraftara da mesaj gönderen başarılı yıldız, ''Taraftarlara şunu söyleyebilirim: Torreira tamamen odaklanmış durumda!'' şeklinde konuştu.