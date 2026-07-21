Rögar kapağı nedeniyle alın teriyle aldığı aracının airbagleri patladı

Eskişehir'in Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan bozuk yol ve yüksekte kalan rögar kapağı, sürücülerin ve bölge esnafının kabusu oldu. Son olarak çalışıp para biriktirerek bir araç alan gencin otomobili, logar kapağına çarparak ağır hasar gördü. Bölgede aynı sebepten 5. kez airbag patladığı belirtildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3099. Sokak üzerinde bulunan bozuk yol ve logar kapağı, adeta araçları hurdaya çeviriyor. Virajı döndükten sonra yüksekte kalan logar kapağını fark edemeyerek çarpan 22 yaşındaki Furkan Solmaz'ın 1 yıl önce para biriktirdikten sonra aldığı aracında airbagler patladı ve otomobil yürümez hale geldi. Bölge esnafı ise aynı noktada daha önce de defalarca benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Öte yandan çevredeki bahse konu yol ve rögar kapağı nedeniyle birçok aracın hasar aldığını iddia etti.

"Bir yıl çalışıp aldığım arabam şu an yürümüyor"

Kaza sonrası mağduriyetini dile getiren araç sahibi Furkan Solmaz, "Yolda virajı döndükten sonra rögar kapağına arabam çarptı ve airbag açıldı. Şu an arabam yürür halde değil. Arabayı 2-3 ay önce 1 sene boyunca burgercide çalışarak biriktirdiğim parayla, sigortasıyla beraber yaklaşık 300 bin lira civarına almıştım. Bu sokakta gerçekleşen 5'inci kazaymış, hepsinin airbagi aynı şekilde açılmış ve belediye buraya hiçbir şey yapmamış. Şu an yaz ayında gezip eğlenmem gerekiyorken aracım yürür halde değil. Arabada çok büyük değer kaybı olacağını düşünüyorum; ekspertiz kontrolünde airbag arızalı gözükecek. Arabama daha çok fazla binememiştim, yeni muayeneden geçmişti" dedi.

"Bu mazgal araba katili, yıl olmuş 2026 hala asfalt yok"

Bölgede 7 yıldır esnaflık yapan ve kendisi de aynı noktada kaza geçiren Mustafa Kopal ise duruma şu ifadelerle tepki gösterdi:

"7 yıldır burada esnafım, son zamanlarda burada yaşadığımız olaylar haddini aştı. Bu 5. araba, kendi arabamız da burada airbag açtı. Buranın mazgal sıkıntısı, toz toprak sıkıntısı bitmiyor. İçeride işte çalışıyorum ama dışarının tozu beni mahvediyor, kapı açamaz olduk. Maddi manevi çok büyük zararlarımız var. Şu mazgalda airbag açıldı. Komşumuz ve buradan geçen başka bir kadın da aynı şekilde airbag açtı. Bu mazgal araba katili. Bundan sonra Allah bilir kaç tane daha olacak. Yıllardır dile getiriyoruz, belediyeye her seferinde yazılı dilekçede bulunuyorum. Yapmıyorlarsa eğer biz burada esnaflar olarak yapmaya razıyız. Desinler ki 'Biz yapmayacağız', yeter ki biz bilelim. Biz burayı kum getirip düzeltiyoruz ama iki gün sonra suyunu çektikten sonra aynısı oluyor. Kime, nereye müracaat edeceğiz bilmiyorum. Esnaflar olarak burada çok üzüntülü durumdayız. Yıl olmuş 2026, daha ne zaman buraya asfalt atılacak? Şu mazgalı bir şekilde hallettiremedik. Sosyal medyada çalışmalara dair videolar görüyorum ama bunlar sosyal medya belediyeciliği de olabilir, çünkü ben sahada bir çalışma göremedim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı