"Polonyalı Fritzl" tarafından kaçırılan kadın, yıllarca işkenceye maruz kaldı!

2019 yılında Malgorzata adını kullanan 30 yaşındaki mağdur kadın, arkadaşlık sitesi vasıtasıyla tanıştığı Mateusz J isimli adam tarafından yıllarca alıkonuldu. Kullanılmayan bir ahırda 4 yıl boyunca tutsak edilerek dayak, tecavüz ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın, bu süre boyunca hamile kaldı. Çocuğunu evlatlık vermek zorunda kalan Malgorzata, uğradığı şiddet dolayısıyla çok kez hastaneye kaldırıldı.

Polonya merkezli Fakt gazetesinin haberine göre, kadın dört yıllık esareti sırasında çeşitli yaralanmalar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldı, bu yaralanmalara kırık kol ve bacaklar da dahildi. Son olarak omuz çıkığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığında sessizliğini bozan kadın, daha fazla dayanamayarak sağlık görevlilerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin polisi aramasıyla gerçekler ortaya çıktı. Kadın, erkeğin cinsel beklentilerini karşılamadığı için şiddet gördüğünü iddia etti.

Kaçıran kişi tarafından hamile bırakılan mağdur kadın, bir zamanlar doğum yapmak üzere hastaneye götürülmüş ancak daha sonra çocuğunu evlatlık vermek zorunda kalmış. Bu korkunç olay, Polonya'nın yerel halkı tarafından Avusturya'daki Josef Fritzl olayına benzetildi.

JOSEF FRITZL OLAYI NEDİR?

Avusturya'nın Amstetten şehrinde kızını, tam 24 yıl boyunca bodrum katta esir tutan ve ona tecavüz eden Josef Fritzl,kızından yedi çocuk sahibi oldu. Avusturyalı suçlu kızını ilk kez 11 yaşında taciz etmeye başladı. 1977'de kızını taciz etmeye başladığında yalnızca 11 yaşında olan Elizabeth 15 yaşına geldiğinde garson olmak için bir kursa başladı. 28 Ocak 1983 tarihinde bir arkadaşıyla birlikte babasından kaçarak Viyana'nın 20. Bölgesinde saklandı. Üç hafta içinde polis kızı bularak ebeveynlerine geri verdi. Elizabeth'in dönüşüyle beraber babasının cinsel saldırıları devam etti. 1984'te babası tarafından evlerinin bodrumuna hapsedildi. Nisan 2008'e kadar burada hapis kaldı. Eylül 1984'te Elizabeth'in kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup ortaya çıktı. Mektupta ailesinin kendisini aramaması, bir arkadaşıyla beraber yaşadığı, eğer kendisini aramaya devam ederlerse ülkeyi terk edeceği yazılıydı. Babasının çocuklarını doğuran Elizabeth, bodrum katta doğurmaya başladı. Elizabeth hasta olduğu için hastaneye kaldırılan oğlunun cebine kendine yardım edilmesini isteyen bir kâğıt yazıp koydu. Bu kâğıdın Avusturya polisine ulaşmasıyla yıllar önce kapanan Elizabeth'in araştırması açılarak tüm olayı gün yüzüne çıkardı.