Polis merkezine saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah 16 yaşında bir çocuğun pompalı tüfekle yaptığı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin E.B. olduğu açıklanan 16 yaşındaki saldırgan, temin ettiği pompalı tüfek ile Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı.

Şehit Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in daha önce terörle mücadelede görev aldığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İlk tespitlere göre olay şöyle gerçekleşti: E. B. isimli saldırgan, saat 08.50 sıralarında polis merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olan saldırgan, babasına ait pompalı tüfek ile polis merkezine doğru ateş etmeye başladı. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Aynı polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı.

Emniyet müdürü, silah sesleri üzerine aşağı inmiş

Olay esnasında polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in silah sesleri üzerine ikametinden aşağı indiği ve saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi. Kaçmaya çalışan saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın suç kaydının bulunmadığı ve geçmişte yapılmış herhangi bir örgütlü suç soruşturmasına konu olmadığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada şunları paylaştı: "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

Olaya ilişkin tahkikat İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. - İZMİR