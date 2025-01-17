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Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

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Mersin'de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesinden 5 kişiyi katleden polis memuru Mehmet Teçhi'nin ifadesi ortaya çıktı. Polis memuru emniyetteki sorgusunda, "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım." dedi. Ayrıca Teçhi'nin eşini işkence ettikten sonra öldürdüğü ve diğer cinayetleri işlerken çocuklarının yan odada veya arabada olduğu belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43) iddiaya göre, bir yıl önce oğlu Ö.B.T'nin (15) intiharından ailesini sorumlu tuttu. Tehçi, bunun üzerine ailesinden 5 kişiyi katletti. Diğer akrabalarını öldürmek için Osmaniye'ye giderken yakalanan Teçhi'nin kan donduran ifadesi ve vahşete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

EŞİNE ÖNCE İŞKENCE ETTİ SONRA ÖLDÜRDÜ

Tehçi sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre copla dövdü. Daha sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

KAHVALTI SOFRASINDA KATLİAM

Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınpederi Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Tehçi, burada Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınpederinin kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Mehmet Tehçi daha sonra kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldürmek için yola koyuldu. Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi'yi çalıştığı etüt merkezinden "önemli bir konu konuşacağız" bahanesiyle gidip aldı. Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

DİĞER AKRABALARINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Tehçi daha sonra diğer akrabalarını öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana'da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

EŞİNİ ÖLDÜRÜRKEN ÇOCUKLARI YAN ODADAYMIŞ

Polis Mehmet Tehçi'nin karısı Ferdane Tehçi'ye işkence edip öldürdüğü sırada çocuklarını yan odaya koyduğu, daha sonra çocukları da alarak Adana'ya geldiği öğrenildi. Tehçi, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınpederinin kız kardeşini öldürürken çocuklarını araçta beklettiği, aynı şekilde kayınbiraderini öldürürken de çocukların arabada beklediği öne sürüldü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Tehçi'nin, cinayetlerde yanında olan 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Ferdane, Yusuf, Hüsne, Semihe ve Fatih İsmail Tehçi'nin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Osmaniye merkeze bağlı Tehçi köyü mezarlığına yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE KATLETTİM"

Emniyetteki sorgusunda da Mehmet Tehçi'nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıufo:

Akp nin torpilli polisleri

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Haber YorumlarıMurat Kara:

atacaksın bu pisliği

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Rütben ne olursa olursun makamın ne olursa olsun kim olursan ol. İnsan öldürmek can almak Allah katında cehennemliksin

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Haber YorumlarıMülayim:

yakalanmasaymış tr nin yarısını götürürmüş maazallah...

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Haber Yorumlarıibrahim gülcik:

eğer adamı durdurmasalarmış, bu bir anlık!!! öfke bütün sülalesini bitirinceye kadar sürecekmiş,

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