Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz şehit olurken, çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Geçti, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MEMURU KARŞILIK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ADLİYEYE SİYAH ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK SEVK EDİLDİ

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti siyah çöp poşeti giydirilip 2 kadın polis tarafından bindirildiği Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMİŞ

19 yaşındaki 29 suç kaydı bulunan saldırganla ilgili Milliyet gazetesinde yer alan bir detay ise büyük ses getirdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre Geçti'nin bir cinsel taciz, 2 çocuğa cinsel istismar, 2 mala zarar verme, bir hırsızlık, bir gasp, 2 yağma, 2 kasten yaralama, 8 ayrı uyuşturucu kullanma ve bir uyuşturucu ticaretinden 26 suç kaydının bulunduğu ve hepsinden adli kontrol kararı alıp hiç cezaevine girmediği öğrenildi.