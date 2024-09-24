Üye Girişi
Haberler

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de hırsızlık operasyonu sırasında çıkan arbede sırasında kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti ile ilgili bir detay büyük ses getirdi. Bir cinsel taciz, 2 çocuğa cinsel istismar, 2 mala zarar verme, bir hırsızlık, bir gasp, 2 yağma, 2 kasten yaralama, 8 ayrı uyuşturucu kullanma ve bir uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan suç makinesinin hepsinden adli kontrol kararı alıp hiç cezaevine girmediği öğrenildi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz şehit olurken, çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Geçti, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MEMURU KARŞILIK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

ADLİYEYE SİYAH ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK SEVK EDİLDİ

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti siyah çöp poşeti giydirilip 2 kadın polis tarafından bindirildiği Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMİŞ

19 yaşındaki 29 suç kaydı bulunan saldırganla ilgili Milliyet gazetesinde yer alan bir detay ise büyük ses getirdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre Geçti'nin bir cinsel taciz, 2 çocuğa cinsel istismar, 2 mala zarar verme, bir hırsızlık, bir gasp, 2 yağma, 2 kasten yaralama, 8 ayrı uyuşturucu kullanma ve bir uyuşturucu ticaretinden 26 suç kaydının bulunduğu ve hepsinden adli kontrol kararı alıp hiç cezaevine girmediği öğrenildi.

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Hırsızlık Ümraniye Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });