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Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

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Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkması beklenen lüks araçları için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırılırken Haberler.com'a konuşan ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konulmuş, bugün ise satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik sürpriz bir karar çıktı. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"TELEFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ZARARLAR DOĞURABİLİR"

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili Haberler.com'a açıklama yapan ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTI

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçlar, bugün açık ihale yöntemiyle satılacaktı.

Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

ARAÇLAR 24 SAAT İZLENİYOR

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu. Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

İŞTE O ARAÇLAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti.

  • 2018 BMW 5 Serisi 520i- Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.175.000 TL
  • Audi A3 Sedan - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 1.409.000 TL
  • Mercedes Marka E180 1.6 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.430.000 TL
  • Mercedes G 400 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 13.900.000 TL
  • Ferrari 296 GTB 2022 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 34.700.000 TL
  • Mercedes Vito Tourer pro 5460 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.100.000 TL
  • Porsche Panamera 4 Platinum Edition - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 13.950.000 TL
  • Mercedes E 300 D FL 4 MATİC AMG 2023 model - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 5.890.000 TL

Polat Çiftinin Lüks Araçları İçin Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı

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Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMr Camel:

Devleti dolandıranlara ödül veren adalet akp dedir

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ülkedeki bütün sistemi mahvettiler bu araçların satışına karar veren makam neye göre hareket ediyor mahkeme kararı olmadan nasıl satışa çıkarıyor hangi dayanağı var varsa hakim satışı nasıl iptal edebiliyor karar doğru ise tmsf hakim kararına neden itiraz etmiyor bunların hepsi hakkında soruşturma açılması gerekir

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu insanlara kızıyoruz ama bunları şöhret eden ve boş beleş işlere yönlendiren de biz yani toplum değil mi? izleyicisi olmasa bugün bunları konuşur olur muyduk. toplum, değer yargıları ile toplumu dönüştürür. basit anlamsız hayatlara özenen insanlar, basit değersiz bir toplum ortaya çıkardı maalesef. hala tünelden çıkış için bir fırsat var. bunun için cocuklarımıza herrrşeyden önce güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, adaleti ve doğru bir imanı vermeliyiz aksi halde azar azar tükeniyoruz

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Her mesleğin bir gururu olmalı dibine kadar pisliğe bulaşanlara vekillik yapmamalıdır

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Devlet satılamaz kaydını koyar bekler ne zaman ki maliyeye olan borçları ödenir o zaman araçlar geri verilir o kara paraların tamamına çıkacak vergilerin yanında bu araçların bedelleri devede tüy bile değil ..

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Haber YorumlarıRahim TUNÇEL:

Bence iade edilsin. Alıştık artık sasirmayiz. Sonuçta sürekli hacca giden adamlar. Yamuk yapacak değiller ya. :)

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