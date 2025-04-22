Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konulmuş, bugün ise satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik sürpriz bir karar çıktı. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"TELEFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ZARARLAR DOĞURABİLİR"

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili Haberler.com'a açıklama yapan ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTI

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçlar, bugün açık ihale yöntemiyle satılacaktı.

ARAÇLAR 24 SAAT İZLENİYOR

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu. Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

İŞTE O ARAÇLAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti.