Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
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Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir fabrikada plastik kırım makinesine düşen Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd'in (28) iki bacağı, diz altından koptu.

Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki hurdacılar sitesinde bir plastik fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd, sert plastik malzemeyi ayaklarıyla kırım makinesinin içine ittirdiği sırada dengesini kaybederek makineye düştü.

MAKİNENİN ÇARKLARI BACAKLARINI KOPARDI

Kazayı gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, işçiyi makineden çıkardı. Makinenin çarklarının iki bacağını diz altında kopardığı Mırzokhıd, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum, ondan sonra itfaiye geldi. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Kırım makinesine bacakları sıkışmış. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Sadece yardım etmeye çalıştık." dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok cok uzucu. Umarim olmez.

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