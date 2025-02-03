Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik

Ankara ziyareti öncesi Şara'dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye söz verdik
MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

AFAD Başkanı'na MGK'da kritik görev
Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir

Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa...

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

Oyuncu Melisa Sözen'in 2016'da Fransa'da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

"GİYDİĞİM KIYAFETİN BÖYLE BİR ÖRGÜTÜ SİMGELEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sözen, daha önce gelen tepkiler üzerine yaptığı bir açıklamada dizide bir ajanı canlandırdığını ve herhangi bir terör övgüsü bulunmadığını dile getirmişti. "İnternet zorbalığına maruz kaldığını" savunan Sözen, "Linç kültürünün bir parçası olmayın" demişti.

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
img

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
img

David Beckham, Beşiktaş'ta!
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Mal bunlar hemde katıksız saf akpli mallar

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Bu sözde oyuncunun gözaltına alınmamış olması yanlış bir karar olmuştur. Neden özellikle bir teröristi canlandırma gereği duymuştur. Bu sözde oyuncunun gözaltına alınması için yeterli kanıt toplanıp gereken yapılmalıdır.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Yalancının Bilmiyor muş terörist sevici sanatçı çok maalesef ülkemizde

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

TRT de 151 bölüm yayınlanan "Sakarya Fırat" adlı dizi de rol alan ve Küpeli Nejla, Mihri, Kulaksız Miro, Jiyan, Teo, Şeyhmus Bakır, Seyfi, Artin ve Vahap rollerinde malum terörist örgüt elemanları ve yandaşlarını oynayan oyuncular hakkında da gözaltı kararı verilip ifadeleri alındı mı? Merakımdan soruyorum..

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

bizde senin böle.oldugunu bilmiyorduk Dümenciler

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkp ulkede tiyatro sergiliyo millette ayakta uyuyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXYZ:

Biz gun de hendek kazanlara, kazdiranlara, akillere hesabini sorarsiniz kismetse

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Onu bilmemen için mal olman gerek. Şu gözlere bak fıldır fıldır bilmeme şansın yok. Lan bi dava peşinde gidiyorsunuz bari tam gidin be diye döneklik yapıyorsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Eker:

Kadın film oyuncusu. Yarın da hırsızı canlandırınca hırsızlıktan mı tutuklayacaksınız. Türk köylerini yakan yunanlıları canlandırınca esir mi alacaksınız.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZorbey Alan:

Kendini vatanını namusunu işid be çetelete karşi korumak halkın silahlanması ne zaman teror olmuştur

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.