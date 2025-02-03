YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Oyuncu Melisa Sözen'in 2016'da Fransa'da oynadığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan emniyette ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

"GİYDİĞİM KIYAFETİN BÖYLE BİR ÖRGÜTÜ SİMGELEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sözen, daha önce gelen tepkiler üzerine yaptığı bir açıklamada dizide bir ajanı canlandırdığını ve herhangi bir terör övgüsü bulunmadığını dile getirmişti. "İnternet zorbalığına maruz kaldığını" savunan Sözen, "Linç kültürünün bir parçası olmayın" demişti.