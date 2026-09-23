Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğrafGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin, yetişkin içerik üreticisi Mia Khalifa ile gece kulübünde bir araya geldiğini gösterdiği öne sürülen fotoğraflar tartışma yarattı. Görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı yorumlar yapılırken, fotoğrafların yapay zeka ürünü olduğunu savunanlar da oldu.
- Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Michael Olise ile yetişkin içerik üreticisi Mia Khalifa'yı gece kulübünde bir arada gösterdiği öne sürülen fotoğraflar internette dolaşıma girdi.
- Eylül ayında Olise ve Khalifa'yı Bayern Münih soyunma odasında gösterdiği iddia edilen görüntüleri bir görsel analiz sitesi yapay zekâ üretimi/deepfake olarak değerlendirdi.
- Olise ile Khalifa arasında romantik bir ilişki bulunduğunu doğrulayan güvenilir bir açıklama bulunmuyor.
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'nin, yetişkin içerik üreticisi Mia Khalifa ile gece kulübünde bir araya geldiğini gösterdiği öne sürülen fotoğraflar internette dolaşıma girdi.
FOTOĞRAFLARIN GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR
Olise ile Khalifa'yı bir arada gösterdiği iddia edilen görüntüler hakkında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kişiler fotoğrafların gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise görüntülerin yapay zeka ile oluşturulmuş veya değiştirilmiş olabileceğini belirtti. Nitekim eylül ayında Olise ve Khalifa'yı Bayern Münih soyunma odasında gösterdiği iddia edilen benzer görüntüler için bir görsel analiz sitesi bunları yapay zekâ üretimi/deepfake olarak değerlendirdi.
İKİLİDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Olise ile Khalifa arasında romantik bir ilişki bulunduğunu doğrulayan güvenilir bir açıklama bulunmuyor. İnternette Olise'nin Khalifa hakkında açıklama yaptığı yönündeki bazı içeriklerde de iddiaların doğrulanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu fotoğrafların gerçekliği ve iki isim arasında herhangi bir birliktelik olup olmadığı konusunda kesin bir ifadede bulunmak mümkün değil.