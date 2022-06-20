Pınar Gültekin'e verilen ceza sonrası acılı baba böyle feryat etti: İsyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes konuşacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ancak ceza haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indi.

Pınar Gültekin

"KARŞI TARAF MADDİYAT AÇISINDAN DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Kararın ardından TELE1'e konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik..." dedi.

Baba Sıddık Gültekin

"İSYANIM ÖYLE BÜYÜK OLACAK Kİ 10 YIL KONUŞULACAK"

Mahkemenin verdiği karara isyan eden Gültekin, "Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Katil Cemal Metin Avcı

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