Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Pendik ilçesinde 13.30 sıralarında sahildeki balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime A, bir süre bekledikten sonra denize atladı.

DENİZE ATLAYAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Denizde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler yaşlı kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrollerde Azime A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

O ANLAR KAMERADA

Azime A.'nın denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.