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Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Pendik sahilinde denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde 13.30 sıralarında sahildeki balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime A, bir süre bekledikten sonra denize atladı.

Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DENİZE ATLAYAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Denizde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler yaşlı kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrollerde Azime A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

Azime A.'nın denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

3 - 4 tane muhalif kanal var sanırsın ülke Somali insanlar da psikoliji bırakmadılar umutsuzluk aşılanıyor iş yapacak adam da yapamıyor

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