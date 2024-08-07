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Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

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Çocuk istismarı suçlamasıyla erişime kapatılan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Platformda oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox "çocuk istismarı" suçlamasıyla erişime kapatılırken, uygulamanın mide bulandıran yüzü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformda "oyun" bahanesiyle gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

"ÇOCUK İSTİSMARI" SUÇLAMASIYLA KAPATILDI

Türkiye'de özellikle çocukların tercih ettiği, yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Instagram'ın ardından Roblox'a da getirilen yasak tepkilere neden olurken, konunun iç yüzü mide bulandırdı. Roblox'un "çocuk istismarı" suçlamasıyla kapatıldığı öğrenildi.

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

"OYUN" ADI ALTINDA EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYORMUŞ

Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Türkiye Roblox Çocuk LGBT Suç Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Osman YILDIRIM:

Böyle oyununun ben …….

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Cafer Yavuz:

İmamoğlu işi gücü bırakmış bunlara sahip çıkmaya başlamış

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Harbi Vatandaş:

CHHpp Çok üzülmüştür.

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