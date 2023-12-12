Üye Girişi
Haberler

Pakistan'da bombalı saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesinde bir kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi.

Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya gerçekleştirilen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'da bir kışlaya saldırı gerçekleştirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde karakolun önündeki güvenlik noktasına gelen 6 saldırganın içeri girme girişiminin engellendiği, saldırganların daha sonra patlayıcı yüklü bir aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle karakolun bir kısmının çöktüğü, 23 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 6 saldırganın ise çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Bugti, can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üstlendi. Dera Ismail Han, Pakistan Talibanı'nın eski kalesi olarak biliniyor. - DERA İSMAİL KHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan Saldırı Güvenlik Terör 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title