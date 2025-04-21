Dizi oyuncusunun işlediği cinayetin kan donduran detayları: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor

Oyuncu Sevil Akdağ (32), Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav, Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta'da programında kan donduran cinayetin detaylarını anlattı.

ANNESİ KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta'da programında Elif Kırav'ın annesi Şükran Kırav konuştu.

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav gözyaşları içinde konuşurken şu ifadeleri kullandı: "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızında kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarlara tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum. Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın, 'yeter sevil bırak peşimi' diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor." ifadelerini kullandı.

"30 BIÇAK YARASI DEĞİL 53 BIÇAK YARASI VARDI"

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav ise kan donduran cinayette şu detayları paylaştı:

Kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk ama benim ablam arkadaşlığını kesebilecek gibi değildi. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşecek bir arkadaşlığı vardı. Canilik var ortada. Olayın doğrusu farklı. Eve geldikten sonra 30 bıçak yarası değil 53 bıçak yarası vardı. Benim tahminimce yanından bıçakla gelmiş. Bunu sosyal medyadan kendi arkadaşları tarafından böyle biliyoruz. Bir kavgaya bıçakla geliyorsan ya husumetin vardır, ya da karşı tarafın seni alacağını düşündüğün için bıçakla gelirsin. Gücünün yetmeyeceğini anladığı için böyle bir hamlede bulunmuş. Ölmediği sürece bu işin içinden çıkamayacak. Benim ablamı canice katletti. O ablam dışında kendini ve çocuğunu da öldürmüş sayılır. Sosyal medyada bir sürü şey düşüyor ve birçoğu gerçek değil.