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Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Yasak Elma ve Arka Sokaklar dizilerindeki oyunculuğu ile tanınan Sevil Akdağ, tartıştığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Ünlü oyuncu ardından bileklerini keserek evden kaçtı.

Popüler dizilerde oynadığı rollerle tanınan oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine gitti. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi.

Oyuncu Sevil Akdağ Arkadaşını Bıçaklayarak ÖldürdüSevil Akdağ

OYUNCU SEVİL AKDAĞ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Akdağ ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Oyuncu Sevil Akdağ Arkadaşını Bıçaklayarak ÖldürdüElif Kırav

"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Abdulkadir Bediroğlu, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Sevil Akdağ'ın emniyetteki ilk ifadesinin detayları ortaya çıktı. Sabah gazetesi'nde yer alan habere göre; Akdağ'ın "Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım" dediği bildirildi.

Akdağ ifadesinde, aralarında sebepsiz yere kavga çıkmasının ardından, maktul Kırav'ın kendisine vurduğunu ve aralarında boğuşma yaşandığını iddia ederken, birlikte düşmelerinin ardından Kırav'ın hareketsiz bedenini görüp korkup kaçtığını söyledi.

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdüğü iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Akdağ, korku türü yapımlarla ünlenmişti. Akdağ, 2019'da vizyona giren "Kulyas: Lanetin Bedeli" filminde "Zülal" karakterine hayat vermiş, 2021 yılında ise Enna: Kara büyü' filminde rol almıştı.

Akdağ, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Tutunamayanlar" dizisinde de hemşire rolünü canlandırmıştı. Akdağ öte yandan ATV'nin Kardeşlerim dizisinde de Sevilay karakterini canlandırmıştı.

evil Akdağ, yayınladığı dönemde ekranların fenomen dizisi haline gelen Yasak Elma'nın da oyuncuları arasında yer almıştı.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

2 tane gencecik hayat yok yere söndü. 1 anlık öfke 1 anlık kontrolsüzlük nelere sebep oluyor. Bütün anne babalar çocuklarını sonuna kadar korumalı. İkisine de çok yazık. Biri hayatının baharında öldü diğeri de katil oldu belki ölmekten beter oldu.

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Haber YorumlarıAbdulmuttalip ötünetalip :

Çarpık bir ilişki olabilir !!!

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah bizleri sinirli anında şeytana uyanlardan eylemesin !!! Amin...

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