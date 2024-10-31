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Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti
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'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti.

Rol aldığı 'Kızım Nerede' dizisinde üstlendiği 'Jülide' karakteri ile tanınan ve 'Acar Kafadarlar', 'Alev 'Alev' gibi yapımlarda oynayan Pelin Yoru, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

PELİN YORU KİMDİR?

Kızım Nerede dizisinde Hüseyin Avni Danyal ile oynayan Pelin Yoru, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema- Televizyon Bölümü mezunu. Yoru; Uygun Adım Aşk, Ada: Zombilerin Düğünü ve Benden Baba Olmaz gibi dizi ve sinema filmi projelerinde rol almıştı.

İşte Film-San Vakfı tarafından yapılan o duyuru;

Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Salih Söğüt - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Buğra Er:

Covid aşısı kaynaklı kalp krizi

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MGk:

İnsan ömrü hergeçen devir azalıyor.. 1975 ve üstü doğumlar da artık 60 yaş hayal olacak gibi.. Allah rahmet eylesin

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yanıtYanıtla
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