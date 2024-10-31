Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Rol aldığı 'Kızım Nerede' dizisinde üstlendiği 'Jülide' karakteri ile tanınan ve 'Acar Kafadarlar', 'Alev 'Alev' gibi yapımlarda oynayan Pelin Yoru, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

PELİN YORU KİMDİR?

Kızım Nerede dizisinde Hüseyin Avni Danyal ile oynayan Pelin Yoru, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema- Televizyon Bölümü mezunu. Yoru; Uygun Adım Aşk, Ada: Zombilerin Düğünü ve Benden Baba Olmaz gibi dizi ve sinema filmi projelerinde rol almıştı.

İşte Film-San Vakfı tarafından yapılan o duyuru;