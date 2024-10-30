Üye Girişi
Haberler

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de polis, otoyolda seyrederken kaşıkla yemek yiyen bir TIR şoförünü yakaladı. Sivil TIR kullanılarak yapılan Operasyon Tramline'da dört günde 20 sürücü durduruldu. Polis, TIR'ın yüksek kabini sayesinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlalleri de tespit etti. Operasyon, otoyollardaki kazaları azaltmayı hedefliyor.

İngiltere'nin Gloucestershire kentinde polis, otoyolda yüksek hızla seyrederken yemek yiyen bir TIR şoförünü yakaladı. Gloucestershire Polis Teşkilatı'nın M5 otoyolunda gerçekleştirdiği özel denetimde, sivil bir TIR kullanılarak yapılan operasyonda 20 sürücü kural ihlali nedeniyle durduruldu.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, bir TIR şoförünün direksiyonu bırakıp kaşıkla yemek yediği ve aracın emniyet şeridine kontrolsüz girip çıktığı anlar kaydedildi. Şoför, polisi fark ettiğinde muhtemelen yoğurt olan yiyeceğini hızla bırakıp ellerini direksiyona koydu.

Operasyon Tramline adı verilen bu özel denetimde, sivil TIR'ın yüksek kabini sayesinde normalde tespit edilmesi zor olan ihlaller belirlendi. Dört gün süren operasyonda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve güvensiz yük taşıma gibi ihlaller de tespit edildi.

Yolları Denetleme Birimi Çavuşu Matt Firth, bu tür denetimlerin trafik kazalarını azaltmak için önemli olduğunu vurguladı. Ulusal Karayolları Kurumu'nun ülke genelindeki polis birimlerine tahsis ettiği üç sivil TIR ile yapılan denetimler, otoyollardaki ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmayı hedefliyor.

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı

Otoyolda yüksek hızla giderken kaşıkla yemek yiyen TIR şoförü polise yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Cep Telefonu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Hukuk Dünya Polis

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı
Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
500

Yorumlar (1)

Alparslan Emen:

Kaşıkla neden yiyorsun ey zalim. Elin ile yesene araplar gibi.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal kovuldu mu? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Esenyurt, Pendik, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Ekim Selçuklu, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.