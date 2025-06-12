Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar

Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
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Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
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Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan indirilen bir sürücü önce darbedildi sonra su ile ayıltılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Önce dövdüler sonra suyla ayıtılmaya çalıştılar

TEKME VE YUMRUKLARLA DARBEDİLDİ

Tartışmada önü kesilen bir araç durdurularak sürücüsü indirildi. Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.

Önce dövdüler sonra suyla ayıtılmaya çalıştılar

BAYILINCA SUYLA AYILTMAYA ÇALIŞTILAR

Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıltmaya çalıştı.

Önce dövdüler sonra suyla ayıtılmaya çalıştılar

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Önce dövdüler sonra suyla ayıtılmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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