Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan indirilen bir sürücü önce darbedildi sonra su ile ayıltılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında iki sürücü arasında tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLARLA DARBEDİLDİ
Tartışmada önü kesilen bir araç durdurularak sürücüsü indirildi. Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
BAYILINCA SUYLA AYILTMAYA ÇALIŞTILAR
Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıltmaya çalıştı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa