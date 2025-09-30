Haberler

Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı

Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında park halindeki otomobile idrarını yapan kişi, araç sahibine de saldırdı. O anları güvenlik kamerası anbean kaydetti.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE İDRARINI YAPTI

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çeverdekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.