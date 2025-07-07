İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
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İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
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İstanbul Sultangazi'de iki farklı İETT otobüsünde çekilen görüntülerde yolcular ayaklarını tutunma noktalarına koydu. Toplu taşıma araçlarında hijyen ve saygı kurallarının ihlal edildiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki farklı İETT otobüsünde çekilen görüntülerde, toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve saygı kurallarının ihlal edildiğini ortaya koydu.

Otobüslerde 'pes' dedirten görüntüler

İETT OTOBÜSLERİNDE 'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde bir yolcu, otobüs içinde ayakkabısıyla birlikte ayağını önündeki tutunma borusuna dayarken, başka bir yolcunun ise çıplak ayağını cam kenarındaki tutunma borusuna uzattığı görüldü.

Otobüslerde 'pes' dedirten görüntüler

RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Yolcuların, kurallara aykırı bu davranışları diğer yolcuların rahatsızlığına yol açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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