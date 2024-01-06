Oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında bir kişi, minibüsteki sucukları su püskürterek yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Bir kullanıcı, "Hindistanlılar görse kıskanır" yorumunda bulundu.
Bursa'da bir oto yıkama istasyonunda gerçekleşen olayda, bir şahıs minibüs içindeki sucukları hortumla su püskürterek yıkadı.
O anlarotomobilinde oturan çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekti.
İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: