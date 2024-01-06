Oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar

Bursa'da bir oto yıkama istasyonunda gerçekleşen olayda, bir şahıs minibüs içindeki sucukları hortumla su püskürterek yıkadı.

O anlarotomobilinde oturan çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekti.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: