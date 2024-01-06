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Oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar

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Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında bir kişi, minibüsteki sucukları su püskürterek yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Bir kullanıcı, "Hindistanlılar görse kıskanır" yorumunda bulundu.

Bursa'da bir oto yıkama istasyonunda gerçekleşen olayda, bir şahıs minibüs içindeki sucukları hortumla su püskürterek yıkadı.

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

O anlarotomobilinde oturan çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekti.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Oto yıkıma istasyonunda sucuk yıkadılar

Kaynak: Haberler.com / Emre İliksiz - 3.Sayfa

Bursa Gündem 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Hsn:

Vatandaşın çoğunluğu ahlaki değerlerini kaybetmişse,herkes birbirine kazık atma peşindeyse bu ülkenin başına hangi parti gelirse gelsin ülke düzelmez.Toplumlar kendisini bozdukça her belaya hazır olsunlar.

Yanıtla036
Tutankamon Hoca:

Dindar ülkemiz ondan

Yanıtla1813
Erdal Alaçam:

Daha lezzetli olur öle

Yanıtla03
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