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Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

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Bolu'daki yangın faciasında 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebecisi Kadir Özdemir'in gözaltında verdiği ifade ortaya çıktı. İtfaiyenin, otelin yangın güvenliğinin yetersiz olduğuna dair hazırladığı raporu şirkette üst yöneticisi Ahmet Demir'e ilettiğini belirten Özdemir, bu kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşerek denetimi iptal ettirdiğini söyledi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in muhasebe yöneticisi Kadir Özdemir yangın denetimine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

İHMALLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

12 Aralık 2024 tarihinde yapılan yangın denetimi sonucunda, otelin yangın güvenliğinin yetersiz olduğuna dair bir rapor hazırlanarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunuldu. Ancak bu raporun ardından gelişen süreçte ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

OLUMSUZ RAPOR ÜST YÖNETİCİYE İLETİLDİ AMA...

CNN Türk'ün haberine göre Kadir Özdemir ifadesinde, itfaiyenin kendisine sunduğu olumsuz raporu çalıştığı şirkette üst yöneticisi Ahmet Demir'e ilettiğini belirtti. Ahmet Demir'in, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile temasa geçerek süreci manipüle etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

İPTAL DİLEKÇESİ BELEDİYEYE SUNULDU

Sedat Gülener'in, yangın raporuna dair "İptal dilekçesi verin" talimatı doğrultusunda hareket edildiği; bu kapsamda iptal dilekçesinin hazırlanarak 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye sunulduğu ortaya çıktı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

DENETİMİ İPTAL ETME YÖNÜNDE KARAR ALDI

Bu süreçte Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın maliyetlerden kaçınmak adına denetim eksikliklerini gidermek yerine denetimi iptal etme yönünde karar aldığı da Özdemir'in ifadelerinde yer aldı.

Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Hani Belediyenin sorumluluğunda değildi.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

iste yine rüsvet her kapiyi acti güzel Ülkemde. denetimi nasil iptal ettiriebilirsin? bunu kim nasil kabul eder? kac para yedirdin? o parayi ona yedircegine biraz daha ekleyip oteli neden adam etmediniz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Eksikler ortaya çıkmasın diye mi ne oldu yine ihmaller çıktı ortaya olan gidenlere oldu büyük vebal ne bu dünyada ne ahirette bu yükü nasıl taşıyacaksınız

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Küçük yerlerde ahpab çavuş ilişkileri yaygındır bolu da öyle biryer bu otelcilerde orada zengin eli kolu uzun bir aile mhp bağlantıları var buralarda her kez birbirini tanır yapılmaycak işler yapılır hatır tanıdık muhabbetleri çok olur böyle yerlerde belediye falan gidip böyle işletmeler bir şey dayatamaz uzun lafın kısası

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Haber YorumlarıMurad E. Dayeler:

tanj fena çaktın bu sefer

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