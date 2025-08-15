Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı
Osmaniye'de eşi Mehmet Y'nin zehirlenerek ölmesiyle ilgili davada Sebile Y. ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Mustafa S. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Canlı yayında gözaltına alınan ve eşinin tarhana çorbası içtikten sonra öldüğünü itiraf eden Sebile Y. tekrar tutuklandı.

Osmaniye'de 22 Mart 2024 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Evinde rahatsızlanan Mehmet Y. (53), kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ölümün ardından eşi Sebile Y. (49) ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa S., bir televizyon programında ortaya çıkan itirafların ardından gözaltına alınarak "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, ölen şahsın midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi.

Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

EŞİ YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliye sonrası Sebile Y. hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takip sonucu yakalanan Sebile Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de Zehirlenme Olayında Yeni Gelişme: Sebile Y. Tekrar Tutuklandı

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Mehmet Y'nin şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirmişti. Baskılar ardından art arda itiraflarda bulunan Sebile Y, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etmişti.

Osmaniye'de Zehirlenme Olayında Yeni Gelişme: Sebile Y. Tekrar Tutuklandı

"TARHANA ÇORBASINDAN 3 KAŞIK ALDIKTAN SONRA ÖLDÜ"

Canlı yayında Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Y, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtmişti. Sebile Y, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" demişti.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek 'üfürükçü' Mustafa ve Sebile Y'yi gözaltına almıştı.

