Ölümden dönen oyuncu Berk Atan son halini paylaştı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz ay Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu. İçinde bulunduğu aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Atan, acilen Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 33 yaşındaki oyuncu, gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Zorlu geçen sürecin ardından geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu edilen Atan, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı. Paylaşımında "Çok şükür" ifadesine yer veren oyuncu, sevenlerine sağlık durumunun iyiye gittiği mesajını vermişti.

Hastaneden çıkışının ardından bir süre dinlenmeye çekilen Berk Atan, uzun süre sonra ilk kez arkadaş grubuyla bir araya geldi. O anlara dair yaptığı yeni paylaşımda ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür."