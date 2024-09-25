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Ölüm yıl dönümünde kocasının hayaletini güvenlik kamerasında gören kadın, büyük şok yaşadı

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Üç çocuk annesi Kallie Jackson, eski kocası John Jackson'ın hayaletini güvenlik kamerasında gördüğünü iddia etti. Görüntünün, kocasının ölüm yıldönümünde kaydedildiğini fark eden Jackson, figürün 2022'de karaciğer sirozundan ölen John olduğuna inandığını belirtti. Çift 17 yıl evli kalmış ve 2001'de boşanmıştı ancak John'un ölümüne kadar arkadaş kalmışlardı. Kallie, bu görüntünün ölümden sonra hayat olduğunu kanıtladığına inanıyor.

Üç çocuk annesi Kallie Jackson, iki yıl önce vefat eden eski eşi John'un hayaletini güvenlik kamerasında gördüğünü iddia ederek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kallie, yemek odasından geçen karanlık bir figür fark etti.

60 yaşındaki Kallie, bu görüntünün John'un ölüm yıldönümünde kaydedildiğini fark ettiğinde çok etkilendi. Kallie, gördüğü figürün 2022'de karaciğer sirozundan ölen eski eşi John olduğuna inanıyor.

Kallie ve John 17 yıl evli kalmış, 2001'de boşanmışlardı. Ancak John'un 60 yaşında ölümüne kadar arkadaş olarak kalmayı başarmışlardı. İlginç bir şekilde, aynı kamera John'un doğum gününde de benzer bir figür kaydetmişti.

Kallie, "Güvenlik için kameralar kullanıyorum ve tesadüfen kontrol ettiğimde bu görüntüyü fark ettim," dedi. "John'un ölüm yıldönümüydü, neredeyse aynı saatte. Bunu fark ettiğimde çok şaşırdım. Defalarca inceledim ama mantıklı bir açıklama bulamadım."

Emlak yöneticisi olan Kallie, John'un kendisini izliyor olabileceği düşüncesinin onu rahatlattığını söyledi. "Bunun John olduğuna inanıyorum. Belki de burada olduğunu bana hissettirmek istiyor. Çocuklarımız nedeniyle hep iletişim halindeydik, ama başka konularda da konuşurduk," diye ekledi.

Kallie, bu olayın ölümden sonra hayat olduğunu kanıtladığına inanıyor. Ayrıca evinde başka tuhaf olaylar da yaşadığını belirtti: "Fısıltılar duydum, aynada garip bir sembol gördüm. Bazen de gülme sesleri duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor."

Bu deneyim, Kallie'nin hem eski eşiyle olan ilişkisini hem de doğaüstü olaylara olan inancını yansıtıyor. Kallie, bu gizemli olayların anlamını çözmeye çalışırken, bir yandan da John'la paylaştığı anıları sevgiyle hatırlıyor.

Ölüm yıl dönümünde kocasının hayaletini güvenlik kamerasında gören kadın, büyük şok yaşadı

Ölüm yıl dönümünde kocasının hayaletini güvenlik kamerasında gören kadın, büyük şok yaşadı

Ölüm yıl dönümünde kocasının hayaletini güvenlik kamerasında gören kadın, büyük şok yaşadı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Ahmet Çakır:

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