40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın foseptiğine gömdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın foseptiğine gömdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın foseptiğine gömdü

Aksaray'da arkadaşının kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrılan ancak bir daha haber alınamayan çiftçinin cansız bedeni bir mandıranın foseptik çukuruna gömülü halde bulundu. Sorguya alınan arkadaşı, "Tabancamla göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım." dedi.

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı.

CANSIZ BEDENİNİ MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMDÜ

Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı.

"TABANCAYLA GÖĞSÜNE 2, BAŞINA 1 EL ATEŞ ETTİM"

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca'nın, "Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfür etmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim. Ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Daha sonra otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum" dediği belirtildi. Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdüSebrail Atmaca

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdüMurathan Bilgiç

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - 3. Sayfa

Jandarma, Ortaköy, Çiftçi, Pazar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title