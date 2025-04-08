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Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde jandarma tarafından arama yapıldığı iddia edildi. Kazdağları'ndaki eve akşam saatlerinde yapılan operasyon sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı ve aramanın yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

adam boşuna terlemiyormuş

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Haber YorumlarıSefs:

İMAMOĞLU NE KORKU VERMİS HEPİNİZE....

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yazlıkta yalnızlık çok kötü aranmak unutulmamak çok iyi bir şey keşke benimde bir dağda evim olsada aransa ama yok netekim yazlık evi olan düşünsün herhalde yalnız imamoğlunun yazlık evi yok illaki her zaman başka aranacak yazlıklar kışlıklar ilkbaharlıklar sonbaharlıklarda var olacak ne mutlu yazlık evi olanlara biz kışlıklara kapı kolu alıp boya badana yapamıyoruz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

imamoğlunun sadece kendi değil tüm ailesi kirli işlerin içinde. ekremin babası, eski tbbm başkanı necmettin karaduman sayesinde ekremi, kıbrıstan istanbul üniveristesine sahte geçişle diploma sahibi yaptı. necmettin karadumanın kim olduğunu araştırın tam bir masonik derin yapı elemanı. vallahi, her işi pislik, her işi suç her işi alavere dalevere bu imamoğlunun

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Haber YorumlarıOsman Köse:

suçsuzsa ortaya çıkar ülkeyi karıştırmaya ne gerek var bırakın devlet işini yapsın. şahıs çıkmış boykot ediyor halkı sokağa döküyor bir parti liderine yakışmaz demekki altında bişey varki telaşa kapıldılar örtbas etmek için

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

nereden nereye köyde çiftçilik yaparak ekip biçerek geçinenlere bakın türkiyenin en önemli yerlerini satın almış yani çalmış

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