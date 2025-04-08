Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde jandarma tarafından arama yapıldığı iddia edildi. Kazdağları'ndaki eve akşam saatlerinde yapılan operasyon sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı ve aramanın yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.
RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.