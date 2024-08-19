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Olay anı kamerada! Filistinli iş adamı suikastında sır perde aralandı

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Kağıthane'de Filistinli iş insanının suikast sonucu öldürülmesinin arkasında MOSSAD'ın olduğu iddia edilmişti. Eşinin ifadesine göre saldırının sebebi kan davası... 30 yaşındaki İsrail pasaportlu Filistinli iş adamının otomotiv ve emlak işi yaptığı, saldırının da bununla alakalı gerçekleştirildi öne sürüldü.

Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobilde direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay anı kamerada! Filistinli iş adamı suikastında sır perde aralandı

1.5 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın aktardığına göre eşinin öldürülmesinin arkasında kan davası olduğu iddia edildi. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre saldırıda MOSSAD izi ile ilgili bir bilgiye rastlanmadı. Akova saldırıya ilişkin elde ettiği bilgileri canlı yayında şu sözlerle anlattı:

"30 yaşındaki Filistinli işadamı İsrail pasaportu taşıyor. Bir buçuk ay önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye geliyor ve İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşamaya başlıyor. Dün gece de Zeytinburnu'ndan çıkarak Kağıthane'ye bir arkadaşını ziyarete gidiyor. İşte orada ekip pusuya düşürülerek bu saldırıyı gerçekleştiriliyor. Saldırı sonucunda da 30 yaşındaki Filistinli iş adamı vücuduna çok fazla mermi isabet ederek hayatını kaybediyor. Yanındaki koruması ve arkadaşı da yaralanıyor ve onlar şu anda tedavi altında.

Olay anı kamerada! Filistinli iş adamı suikastında sır perde aralandı

PLANLI BİR CİNAYET

Bir kişi saldırıyı gerçekleştiriyor. Otomotiv ve emlak işi yapıyor. Saldırı da bununla alakalı gerçekleştiriliyor. Çünkü eşinden alınan ifade bu şekilde bir kan davası sonucu öldürüldüğü güçlü bir ihtimal, eşinin söylediği bu. O cevap da bize şunu gösteriyor. MOSSAD izi şu ana kadar tespit edilemedi. Şu ana kadar elde ettiğimiz verilere göre böyle bir ize rastlanmadı. Oradaki işleriyle alakalı emlak-otomotiv işleri ile ilgili bir kan davası var ve planlı, pusuya düşürülerek gerçekleştirilen bir cinayet var."

Olay anı kamerada! Filistinli iş adamı suikastında sır perde aralandı

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada! Filistinli iş adamı suikastında sır perde aralandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Filistin İstanbul 3-sayfa Dünya İstanbul Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Temel Temel:

birbuçuk ay evvel Türkiyeye gelip yerleşiyor. Otomobil ve emlak işiyapmaya başlıyor. hemen hazırmı iş maliyeye müracatı oturma izni 3 ay sürer. nasıl bir durum anlamak zor. biz aylarca iş arıyoruz.

93
2
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FLOZOF:

Yol geçen hanı

30
2
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Hakan Şahin:

Benim gibi inanmayan varmı

14
2
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Harun Topcu:

Kadın sıra kendisine geldiğini bildiği için etkili bir yanıltıcı beyanda bulunduğunu düşünüyorum, kaça kaça ancak türkiye kadar gelmiş,öyle veya böyle türkiye son durak

4
2
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ibrahim hantaş:

yersen

1
0
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