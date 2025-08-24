Okan Tüysüz'den yürüklere su serpecek açıklama: Balıkesir'de büyük bir deprem beklentisi yok

11 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bölgede ardı ardına üç deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR'DE ARDI ARDINA ÜÇ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu depremden iki dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Bölge, saat 22.14'te ise bu kez 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremler, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

PROF. DR. TÜYSÜZ: BÖLGEDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Depremin ardından konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'den yüreklere su serpecek bir açıklama geldi. Tüysüz, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyledi.

"BURADA DOĞAL OLMAYAN 15 GÜNDÜR HEP ARTÇILARIN OLMASI"

Tüysüz, şu ifadeleri kullandı: "6.1 depremden sonra 4 binin üzerinde artçı meydana geldi. Bunların önemli kısmı 4'ten büyüktü. 4.6 büyüklüğünde deprem en büyüktü. Bu akşam yaşananla en büyük artçı depremi yaşamış olduk. Olağan koşullarda artçıların ana depremin bir altına kadar yükselmesi beklenebilir. 5.1'e kadar çıkan artçıların olması doğaldır. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor.

"PANİK YAPMAMAK LAZIM"

Bu bölgede büyük bir deprem beklentisi yok, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesi tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli."