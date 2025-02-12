Öğretmenler, 4 yaşındaki çocuğun dövülmesini gülerek izledi

ABD'deiki anaokulu öğretmeninin, öğrencilerin bir sınıf arkadaşlarını dövmesine izin verirken güldükleri korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Yıkılan anne Olevia Robinson, WAFB'ye verdiği demeçte, dört yaşındaki oğlunun Ocak ayında Riveroaks İlkokulu'nda dövüş kulübü tarzı videolarda dövüldüğünü anlattı.

Anne, öğretmenlerin oğlunun davranış problemleri olduğunu iddia ettiklerini, ancak veli-öğretmen toplantısından önce kendisine bu rahatsız edici videoların gönderildiğini söyledi.

Görüntülerin birinde, bir öğretmen Robinson'un oğlunu yumruklayan öğrenciye durması için bağırırken, videoyu çeken öğretmenin güldüğü görülüyor.

Başka bir videoda, Robinson'un oğlu dövülürken bir öğretmen kayıt yapıyor. Başka bir öğrenci kavgayı durdurmaya çalıştığında öğretmen, "Bu seni ilgilendirmez" diyor.

Robinson, oğlunun başka bir öğrenciyi tekmelediği için okuldan uzaklaştırıldığı gerekçesiyle veli-öğretmen toplantısı planladığını, ancak videoları gördükten sonra okul müdürüne gittiğini söyledi.

"Öğretmenlerin 'oğlunuz sadece cezadan kaçmak istiyor' demesine inandım, ama durum hiç de öyle değilmiş," dedi Robinson.

"Öğretmenler sınıftaki davranışlarını kaydetmeye çalıştıklarını söylediler, ama video oğlumun davranışlarıyla ilgili hiçbir şey göstermiyordu. Sadece onu döven çocukları gösteriyordu."

Robinson, videoların kendisine gösterilmeden haftalar önce kaydedildiğini ve öğretmenlerin bunlardan hiç bahsetmediğini söyledi.

"Videoyu bende olduğunu öğrendikleri için bugün [müdürün] dikkatine sundular. O video 13 Ocak'ta 11:50'de çekildi. Diğer video 11:51'de. Eğer bana göstermek isteselerdi, gösterirlerdi," dedi.

"Fiziksel olarak ciddi bir şekilde yaralanmamış olabilir, ama zihinsel olarak yaralandı. Duygusal olarak yaralandı. Güveni zedelendi. Artık okulda kimseye güvenemiyor."

East Baton Rouge Devlet Okulları Müdürü LaMont Cole, olay araştırılırken ilgili öğretmenlerin idari izne çıkarıldığını söyledi.

"Sınıftaki yetişkinlerin bu davranışını görmek son derece korkunç, son derece hayal kırıklığı ve tam anlamıyla iğrenç," dedi Cole.

"Ailelere şunu söylemek istiyorum: Kötü kararlar veren iki çalışanın, her gün gelip işini doğru yapan diğer tüm çalışanların yansıması olmasına izin vermeyin."

Riveroaks İlkokulu topluluğundan endişeli veliler WBRZ'ye, olaydan şaşırmadıklarını ve okulda zorbalık ve kavgaların yaygın olduğunu iddia ettiler.

Bir büyükanne, "Bu her zaman oluyor. Geçen yıl torunum çok küçük olduğu ve gözlük taktığı için zorbalığa uğradı. Ve sanki orada durup izliyorlar," dedi.

"Kızıma, onu transfer ettirmemiz gerektiğini söyledim. Bıktım artık, transfer edilmesi lazım. Çünkü gelecek yıl farklı bir şey olabilir."

Bir veli ise, "Oğlum eve gelip oyun alanındaki kavgaları durdurmaya çalıştığını ve öğretmenlerin orada durup hiçbir şey yapmadığını anlatan birçok hikaye anlattı."

"Birçok sınıf var ve küçük çocukları zorbalık yapıp kavga çıkarıyorlar. Kendi sınıfındaki başka bir çocuğu korumak için ayağa kalktığında itildiğini söyledi. Bu yüzden şaşırmadım," dedi.