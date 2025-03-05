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Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören oğlu Şafak Tezel'e, böbreğini bağışlamak için test yaptıran Şaban Tezel, akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Erken teşhis konulan Şaban Tezel'in tedavisine başlanırken, oğlu Şafak Tezel'e ise Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Şafak Tezel isimli vatandaş, 20 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. 5 yıl önce ise Tezel'in böbreklerinde hasar oluştu. Hastalığı ilerleyen Tezel, 1 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.

Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ, KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Böbrek nakli için sıra bekleyen Şafak Tezel'e, babası Şaban Tezel böbreğini vermek istedi. Geçen hafta yapılan doku uyum testlerinde Şaban Tezel'in akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Bu nedenle organ nakli gerçekleşmedi. Şaban Tezel, ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Erken teşhis konulan Tezel'in hemen tedavisine başlandı.

OĞLU DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Oğlu Şaban Tezel ise Bursa'da ölen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreğinin başarılı bir operasyonla nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

"NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ VE SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Ameliyatın ardından taburcu olma noktasına gelen Şafak Tezel'i hastanede muayene eden Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Anıl Kurt, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Şafak Tezel'e 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konulduğuna dikkati çeken ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Diyaliz sosyal ve gündelik hayatı etkileyen bir iş. Bu süre zarfında aile içinde ilk önce eşi böbreğini vermek istedi. Kendisine uygunluk testleri yapıldı. Maalesef doku uyumu olmadığı için süreç ilerleyemedi. Ailesi içinde bu sefer babası organ bağışı için gönüllü oldu. Ancak babasından da vericilik sürecinde doku testleri uyumlu gelmekle beraber yapılan testlerde akciğerde bir kitle saptandı. Bununla ilgili ileri tetkiklerde kitlenin akciğer kanseri olduğu saptanınca tabii süreç durduruldu. Hastamız diyalize girmeye başladı. Bu süre zarfında merkezimize nakil olmak için başvurdu. Ve ilk yapılan organ bağışında doku uyumu olumlu çıkınca hastamız Şafak Bey'e nakil işlemi gerçekleştirildi ve sağlığına kavuştu" dedi.

Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

"AİLEDE ÇİFTE MUTLULUK YAŞANMIŞ OLDU"

Prof. Dr. Alan şöyle devam etti: "Burada aslında bir tarafta hüsran, bir tarafta sevinç, bir tarafta yasa durumunun olduğu karışık durumlar yaşanmakta. Babası eğer verici olmayı kabul etmese testler yapılmasaydı muhtemelen akciğer kanseri daha da ilerleyecek ve hayatını kaybedecekti. Bu süreçle birlikte hem babasının hayatı kurtulmuş oldu. Hem de organ bağışı sayesinde Şafak Bey sağlığına kavuşmuş oldu. Bir ailede çifte mutluluk yaşanmış oldu" dedi.

Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

"BABAMIN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE UMUDUM KALMAMIŞTI"

Böbrek nakli için geçen yıl müracaat ettiklerini söyleyen Şafak Tezel ise "Bu yıl da ameliyatımızı olduk. Şu an sağlık durumum çok iyi. 10 gün içinde ayağa kalkıp, taburcu olma noktasına geldim. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağış yapmak hayatı kurtarmak demektir. Babam bana böbreğini verecekti. Biz tahlilleri yaptırınca babamın akciğer kanseri olduğunu ortaya çıktı. Babamın kanser olduğunu öğrenince umudum kalmamıştı. Fakat uygun başka bir donör bulunduğu haberi gelince, naklim yapıldı. Şu an benim de babamın da sağlığı iyi" diye konuştu.

Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Cok Gecmis Olsun, Organini Yasatan Vefat Eden Vatandasi da Allah Rahmet Eylesin..Her Iste Hayir Vardir..

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