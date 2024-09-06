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Öfkeli kadın adama tabancayla böyle kurşun yağdırdı

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Aksaray'da bir kadın kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla kafede oturan adama kurşun yağdırdı. Tabancayla ateş açan kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken adam ağır yaralandı.

Öfkeli kadın adama tabancayla böyle kurşun yağdırdı

Kadının adama kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasında

AKSARAY - Aksaray'da bir kadın kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla kafede oturan adama kurşun yağdırdı. Tabancayla ateş açan kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken adam ağır yaralandı.

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.S. isimli kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı gerekçesiyle A.B. isimli adamı takibe aldı. Şahsın bir kafede oturup yakınıyla çay içtiği anda kafeye giren kadın çantasından çıkardığı tabancayla onlarca kişinin içinde A.B. isimli şahsa ateş etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran adam yaralanmasına rağmen can havliyle kaçmaya çalışırken, kafede bulunan diğer müşterilerin de kimisi kaçtı kimisi de masanın altına saklandı. Tüm bu yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 7 el ateş eden kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyarak kafeden çıktı. 3 kurşun isabet eden adam çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken yaşadığı olayı kameralara anlattı. B.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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