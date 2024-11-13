Üye Girişi
Haberler

Ödüllü genç balerin odasında ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bale eğitimi gören, henüz 18 yaşındaki ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz, ailesinin evinde odasında birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde ölü bulundu. Ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen genç balerinin kesin ölüm nedeni, otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU: ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı. Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

Olayla ilgili konuşan Eylül Sıla Ilgaz'ın komşusu Mert Can, "Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi" dedi.

Ödüllü genç balerin odasında ölü bulundu
Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa
Donald Trump, Elon Musk'ın görevini duyurdu

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya "lüks" geldi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİnandgn:

Allah herkese hayırlı ölümler nasip etsin inşallah Allah rahmet eylesin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.