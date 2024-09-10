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Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı

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Mardin'de bir anaokulunun bahçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Nöbetçi öğretmen, 'kapı açma' tartışmasında, biri boksör iki kardeş tarafından feci şekilde darbedildi.

Yeni eğitim döneminin ikinci gününde Mardin'de yaşanan olayda iki kardeş dehşet saçtı. MArdin'de bir anaokulunun kapısına gelen şahıslar nöbetçi öğretmeni kapıyı açmadığı gerekçesiyle darp etti.

BİRİ YUMRUKLA DİĞERİ KEMERİYLE SALDIRDI

Olay, dün Mazıdağı ilçesinde Hediye Alay Aktaş Anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kapılı okula kapalı olan ana kapıdan girmek isteyen biri boksör 2 kardeş, okulda nöbetçi olan Yusuf E.'den kapalı olan ana kapıyı açmasını istedi. Öğretmen Yusuf E., 'Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin' diye cevap verince, tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.'ye yumruklarla saldırırken, diğeri ise pantolonundaki kemeri çıkartarak darbetmeye başladı. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, darbedilen öğretmen ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Darp raporu alan Yusuf E.'nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı. 2 kardeşin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SENDİKA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, üyeler ile beraber olayın yaşandığı okulun önünde basın açıklaması düzenledi. Demir, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini belirterek, "Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler, maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri almak zorundayız. Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalıdır. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki muhtemel negatif etkilerinden arındıracak kapsamda yeniden ele alınmalıdır. Mardin Mazıdağı Hediye Alay Aktaş Anaokulu bahçesinde öğretmenimize uygulanan şiddet, sıradan olaylar değildir. Görmezden gelinerek geçiştirilecek bir olay hiç değildir. Öğretmen arkadaşımız, ders saatinde okul bahçesinde iki eşkıyanın saldırısına uğramıştır. Görevi başındaki devlet memurunun dokunulmazlığını ihlal eden, okul sınırları içerisinde ve görevi başındaki personele saldırarak eğitim öğretimi engelleyen eşkıyalar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.

Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı

Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Emre null:

bazi ogretmenler karşıdakinin elbisesine bakıp almıyor bu cok yanlış ya kravatlı ayakkabısı boyaliyi da almayacaksin ya da fakiri gariban giyimliyi de alacaksın.

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Aslan Yıldız:

devlet yokki

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7
yanıtYanıtla
Düz çizgi:

Görüntüler de sanki öğretmen 2 kişiyi dövmüş gibi :)

2
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