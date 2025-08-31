Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği savaşı kaybetti. Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Şahinkaya, "Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum" ifadeleriyle yürekleri yaktı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsıldı. "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Kiraz Mevsimi", "Erşan Kuneri" ve "Kral Kaybederse" gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Şahinkaya, annesini kanser nedeniyle kaybetti.

"SENSİZ NASIL DEVAM EDECEĞİM?"

Şahinkaya, annesinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum."

"SENİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM ANNECİĞİM"

Ünlü oyuncu, annesine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural'ın vefatı sanat camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun dostları ve hayranları, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları ile acısını paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
