Kumluca'da motosiklet kazasında ölen gencin ailesi tahliye kararına tepkili

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen otomobil sürücüsü, 29 gün sonra tahliye edildi. Dosyadaki delillerin henüz tamamlanmadığını ve Adli Tıp Kurumu raporunun gelmediğini söyleyen Civelek ailesi, tahliye kararına tepki gösterdi. Kazadan yaklaşık bir saat önce nişanlısıyla 14 Ağustos için nikah günü alan Civelek'in düğününün ise 30 Ağustos'ta yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaza, 30 Haziran 2026 tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde, N.M.'nin kullandığı 07 VEG 19 plakalı otomobil ile Onur Civelek'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen 27 yaşındaki Onur Civelek hayatını kaybederken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü N.M. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda sürücü N.M.'nin asli kusurlu olduğu tespit edilirken, tutuklu bulunan N.M. 29 gün sonra tahliye edildi. Ailenin avukatı Cennet Ceren Akkelle, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin tutukluluk halinin devamını talep ettiğini, tahliye kararının ardından hem kendilerinin hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazların reddedildiğini söyledi. Soruşturma kapsamında delillerin henüz tamamının toplanmadığı ve Adli Tıp Kurumu raporunun da gelmediği belirtilirken, soruşturma kapsamında dosyadaki delillerin henüz tamamının toplanmadığı, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun da dosyaya ulaşmadığı öğrenildi.

"Şüphelinin bu kadar çabuk salınması acımı yeniden tazeledi"

Tahliye kararının ardından Onur Civelek'in annesi Sema Civelek, babası Yavuz Civelek, ağabeyi Ümit Civelek ve ailenin avukatı Cennet Ceren Akkelle, Kumluca Adliye Sarayı önünde açıklama yaptı. Kanser hastası olduğunu belirten anne Sema Civelek, oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acının tahliye kararıyla yeniden tazelendiğini belirterek, "Ben sonuna kadar bu işin arkasındayım. Adalet istiyorum. Daha 35 günlük taziyem var. Şüphelinin bu kadar çabuk salınıvermesiyle benim acım yeniden tazelendi" dedi.

Anne Sema Civelek, sağlık sorunları bulunduğunu ve oğlunun kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Ben kanser hastasıyım. Göğüs kanseri ameliyatı oldum. Şeker hastasıyım. Üzülmemem gerekiyor. Dün hastanedeydim, bugün buradayım. Çocuğum bana bakıyordu, benimle uğraşıyordu, hastanelere götürüyordu. Ben çalışamaz hale geldim, çalışamıyorum. 15 senedir de şeker hastasıyım" ifadelerini kullandı.

"Oğlum kazadan bir saat önce nikah günü aldı"

Baba Yavuz Civelek ise kazaya ilişkin bilirkişi raporunda karşı tarafın asli kusurlu bulunduğunu belirterek, "Bizim acımız çok büyük. Karşı tarafın asli kusurlu olmasına rağmen şüphelinin 29 günde dışarı çıkmasından dolayı biz adalet istiyoruz. Biz bu devletten adalet istiyoruz. Oğlum ve nişanlısı 14 Ağustos'a nikah günü almışlardı. 30 Ağustos'ta da düğünleri vardı. Kazadan bir saat önce nikah günü aldılar. 30 Ağustos'ta düğünü olacaktı. 28-29 günde nasıl dışarı çıkabiliyor? Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

"29 günde serbest bırakılması acımızı yeniden tazeledi"

Onur Civelek'in ağabeyi Ümit Civelek de tahliye kararının aileyi üzdüğünü ifade ederek, "Henüz acımız daha tazeyken karşı tarafı 29 günlük bir süreçte serbest bıraktılar. Biz bunun için adalet istiyoruz. Kardeşim kazadan bir saat önce nişanlısıyla birlikte nikah dairesine gidip 14 Ağustos'a nikah tarihi aldı. 30 Ağustos'ta düğünü vardı ama nasip olmadı. 29 gün gibi kısa bir sürede salıverilmesi bizim acımızı yeniden tazeledi. Kumluca Adliye Sarayı'nda verilen karar annemi, babamı ve bizleri gerçekten çok üzdü. Biz adalet istiyoruz. Tarafsız bir yargılama istiyoruz" dedi.

"Başsavcılığın itirazı da reddedildi"

Civelek ailesinin avukatı Cennet Ceren Akkelle ise Onur Civelek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran 2026 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Şüphelinin soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlatan Akkelle, "Şüphelinin tutuklanmasının ardından hukuken tutukluluğunun gözden geçirilmesi gerekiyordu. 29 günün sonunda Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı, tutukluluk halinin devamı talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Buna rağmen Sulh Ceza Hakimliği şüpheliyi tahliye etti. Bunun üzerine gerek taraf olarak biz gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ancak itirazlarımız reddedildi" dedi.

"Deliller tamamlanmadı, ATK raporu gelmedi"

Dosyada delillerin henüz tamamının toplanmadığını ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğini belirten Akkelle, bilirkişi raporunda da şüpheli N.M.'nin asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini ifade etti. 'Taksirle öldürme' suçlarında tutukluluk sürelerinin sınırsız olmadığını bildiklerini belirten Akkelle, "Elbette taksirle öldürmede tutukluluğun uzun sürmeyeceği aşikardır. Ancak hakimlerin vermiş olduğu kararlar, tarafsız ve bağımsız olmakla birlikte kamu vicdanını da rahatlatmaya yönelik olmalıdır. Daha 28-29 gün geçmesine rağmen şüphelinin tahliye edilmesi, müvekkillerim olan Onur Civelek'in ailesinin, kardeşinin, babasının ve ağır rahatsızlığı bulunan annesi Sema Civelek'in acısını tazelemiş, adalete olan güvenlerini sarsmıştır. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda itirazlarımızla birlikte şüphelinin yeniden tutuklanması için gerekli hukuki işlemlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı