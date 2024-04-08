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Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi ağır yaralandı

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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DEPONUN YAPIMINA DEVAM EDİLİYORDU

Acı olay Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana geldi. Yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçi de yaralandı.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

YARALILAR TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

PATATES DEPOSU NEDİR?

Nevşehir'in farklı bölgelerinde bulunan binlerce yer altı deposu, Türkiye'nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Farklı yörelerden hasat edilen milyonlarca ton patates, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan bu doğal depolarda saklanıyor. Bu depolar, hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı koşulları sayesinde patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde İş Kazası Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

toprağı oyarak depo yapmak istemişler büyük ihtimal oydukları yeri tahkimat yapıp desteklememişler yumuşak olan toprak tabakasıda çökmüş cehalet ben herşeyi bilirimcilikle birleşince böyle felaketler ortaya çıkıyor...ekonomimizin başına gelen felaketde aynı böyle ben her şeyi bilirimden geldi

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Mesut:

Herşeyi biliyorsun sen çok bilmiş arkadaş o iş öyle senin sandığın gibi amatörce yapılan bişey değil. Ozaman maden ocaklarındaki güçüklerde cehaletten. Herşeyi bilen sensin bence

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