Niğde'de fabrika yangını: Milyonlarca liralık emek dakikalar içinde küle döndü

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİ ÇELİK: EN BÜYÜK TESELLİMİZ BİR CAN KAYBININ OLMAMASI

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, OSB yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün saat 18.45 sıralarında OSB'de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah'a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak AA / İHA