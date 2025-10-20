Haberler

Nicolas Sarkozy, Libya'dan Yasa Dışı Finansman İddiasıyla Cezaevine Girecek

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldı. Yarından itibaren cezaevine girecek ve şartlı tahliye başvurusu yapılacak.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezası almasının ardından yarın cezaevine girecek.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin geçtiğimiz haftalarda 2007 seçim kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro yasadışı fon aldığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan verilen 5 yıllık hapis cezası yarın başlayacak. Hakkında verilen cezanın temyiz süreci devam etmesine rağmen infazın ertelenmeden uygulanması kararlaştırılan Sarkozy'nin yarın hapis cezasının infazı kapsamında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne teslim olması bekleniyor.

Avukatlar şartlı tahliye başvurusu yapacak

Fransa tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı temyiz süreci devam ederken cezaevine girmiş olacak. Sarkozy'nin avukatları kararı eleştirirken, Sarkozy ise "mücadeleyi sürdüreceğini" açıkladı. Sarkozy'nin avukatları, infazın başlamasıyla birlikte şartlı tahliye başvurusu yapacak. Başvurunun yaklaşık iki ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Talebin reddedilmesi halinde Sarkozy'nin temyiz süreci tamamlanıncaya kadar cezaevinde kalabileceği ifade edildi.

Sarkozy'nin tek kişilik hücrede kalacak

Sarkozy'nin cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrede tutulacağı ve diğer mahkumlarla temas kurmaması için günlük havalandırmaya yalnız çıkarılacağı ifade edildi. Haftada üç kez yakınlarıyla görüşme hakkına sahip olacak olan Sarkozy'nin yalnızca sabit hat üzerinden önceden kayıtlı numaralarla telefon görüşmesi yapabileceği, hücresinde kitap bulundurabileceği ve cezaevi kuralları çerçevesinde kütüphane ve spor alanına sınırlı erişim sağlayabileceği belirtildi.

Fransız yargı makamları 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmıştı

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti. Dava kapsamında Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş adamı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almıştı. Suudi iş adamı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız iş adamı Ziad Takieddine, kararın açıklanmasından 2 gün önce Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmiş, mahkeme Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğünü duyurmuştu. - PARİS

