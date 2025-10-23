Haberler

Nicolas Sarkozy Cezaevindeki İlk Gecesinde Tehditler Aldı

Güncelleme:
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'teki La Sante Cezaevi'nde tutuklu kaldığı ilk gecede diğer mahkumlar tarafından tehditlere maruz kaldı. Mahkumlar, Sarkozy'nin Libya lideri Kaddafi ile olan ilişkisini hatırlatarak intikam alacaklarını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki La Sante Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cezaevinde geçirdiği ilk gecede diğer mahkumlar, ölüm tehditlerinde bulunarak, "Her şeyi biliyoruz Sarko, Kaddafi'yi sen öldürdün. Onun intikamını alacağız" dedi. O anlar ise bir mahkum tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı.

Fransa'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Paris'teki La Sante Cezaevi'ndeki ilk gecesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Cezaevindeki bazı tutuklular, hücrelerinin avluya bakan camından yüksek sesle Sarkozy'e seslenerek, çeşitli hakaretler, tehditler ve küçük düşürücü söylemlerde bulundu. Mahkumlardan biri tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan görüntülerde mahkumların eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın kaldığı hücrenin penceresine doğru, "Bakın 'Sarko' burada. Buraya yeni geldi ve çok kötü bir vakit geçirecek. Sarko'ya seslenin, bize yüzünü göster Sarko" diyerek seslendiği görüldü. Görüntülerde aynı zamanda Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro yasadışı fon aldığına ilişkin suçlamalara da değinildi. Tutuklular, "Her şeyi biliyoruz Sarko, Kaddafi'yi sen öldürdün. Onun intikamını alacağız. Ziad Takieddine'den de haberdarız. Milyarlarca doları geri ver" ifadelerini kullanarak Sarkozy'e ölüm tehdidinde bulundu.

Görevliler, görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatarak, cezaevindeki 3 mahkumu sorguya aldı. Yürütülen incelemelerde ise 2 cep telefonuna el konuldu.

Sarkozy için ilave güvenlik önlemi alındı

Yetkililer, yaşananlar üzerine eski Fransız Cumhurbaşkanı için ilave güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Sarkozy'nin hücresinin önünde iki silahlı polis memurunun görevlendirildiği ancak bu memurların cep telefonu kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, "Ben üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumluyum. Bu karar, cezaevi yönetiminin aldığı kararlara ek olarak Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınmıştır. Eski cumhurbaşkanının statüsü ve karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alınarak, kendisine koruma sağlanmasına kararlaştırılmıştır" dedi.

Cezaevi çalışanları güvenlik önlemlerini öfkeyle karşıladı

Cezaevindeki bir güvenlik görevlisi, çalışanların Sarkozy için alınan önlemlerden öfke duyduğunu aktardı. Güvenlik görevlisi, "Bizler son derece profesyonel çalışanlarız. Polisin yardımına ihtiyacımız yok. Sarkozy kendi hücresinde tamamen güvende. Uyuyor, yemek yiyor, duş alıyor ve günde sadece bir saatliğine yürüyüş için dışarı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

La Sante Cezaevi'ndeki şiddet olayları

Yaklaşık 657 mahkumu hapsetmek için tasarlanan La Sante Cezaevi'nde bu sayının iki katından fazla kişinin tutuklu bulunduğu biliniyor. Hem çalışanlar hem de mahkumlar, cezaevinde akşam saatlerinde başlayan bağırışların ve gürültünün sabahlara kadar sürebildiğini teyit etti. Yetkililerin son zamanlarda daha güvenli olduğunu belirtmesine rağmen cinayetten, uyuşturucu ticaretinden ve suç örgütlerine üye olmaktan hüküm yiyen birçok kişinin bulunduğu cezaevinde sık sık şiddet olaylarının yaşandığı biliniyor.

Fransız yargı makamları 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmıştı

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti. - PARİS

500
