Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Küresel piyasaların dev kuruluşu Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerinde önemli bir güncellemeye gitti. Banka, üçüncü ve dördüncü çeyrek ons altın hedeflerini sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 oranında düşürdü. Ancak aşağı yönlü bu revizyona rağmen, altında genel yükseliş beklentisi korunuyor.
- Deutsche Bank, ons altın için üçüncü çeyrek tahminini yaklaşık %20, dördüncü çeyrek beklentisini ise %17 oranında aşağı yönlü revize etti.
- Banka, ons altın için üçüncü çeyrek hedefini 4.300 dolar, dördüncü çeyrek hedefini 4.800 dolar olarak belirledi.
- Deutsche Bank, hedef fiyatlardaki indirime rağmen ons altın fiyatlarında yılın geri kalanında genel yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.
Küresel piyasalarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın için uluslararası dev finans kuruluşlarından yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Deutsche Bank, ons altın fiyatlarına yönelik yıl sonu beklentilerini güncelleyerek piyasaların dikkatini çeken bir analize imza attı.
TAHMİNLERDE CİDDİ ORANDA İNDİRİM
Deutsche Bank Araştırma Analisti Michael Hsueh tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre, banka yeni hedeflerini bir önceki raporuna kıyasla daha düşük seviyelere çekti. Yayımlanan verilere göre; bankanın ons altın için üçüncü çeyrek tahmini yaklaşık yüzde 20, yılın son çeyreğine ilişkin beklentisi ise yüzde 17 oranında aşağı yönlü revize edildi.
HEDEF DÜŞTÜ AMA "YÜKSELİŞ SÜRECEK" BEKLENTİSİ KORUNUYOR
Hedef fiyatlarda gidilen bu belirgin indirime rağmen Deutsche Bank, değerli metal için uzun vadeli iyimserliğini koruyor. Bankanın raporunda, tahminler aşağı çekilse de ons altın fiyatlarında yılın geri kalan bölümünde genel yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
İŞTE YENİ ÇEYREKLİK HEDEFLER
Aşağı yönlü revizyonun ardından Deutsche Bank'ın şu anda 4100 dolar olan ons altının yatırımcıları için belirlediği yeni fiyat hedefleri şöyle:
- Üçüncü Çeyrek Hedefi: 4.300 dolar
- Dördüncü Çeyrek Hedefi: 4.800 dolar